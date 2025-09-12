AIT：中國曲解二戰文件「論述錯誤」　企圖孤立台灣於國際之外

▲美國在台協會處長谷立言。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

今年（2025）適逢第二次世界大戰終戰80周年，中國外交部長王毅多次指稱，《開羅宣言》、《波茨坦公告》等國際文件，顯示日本的戰爭責任，「要求日本將從中國所竊取的領土，包括台灣歸還中國」。對此，美國在台協會(AIT）12日表示，中國刻意曲解二戰時期的文件，「北京的論述純屬錯誤，這些文件從未決定台灣的最終政治地位」。

中方的外宣單位，近期聚焦在二次大戰的歷史論述，其外交部長王毅就多次藉由二戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》以及《舊金山和約》等，指稱日本將從中國竊取的領土，包括台灣歸還中國。

對此，AIT發言人於12日晚間，以電子郵件回覆記者提問時表示，中國刻意曲解二戰時期的文件，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》以及《舊金山和約》，企圖藉此對台灣進行脅迫與征服的行動。

AIT明確指出，「北京的論述純屬錯誤」，強調這些文件從未決定台灣的最終政治地位。AIT認為，這種錯誤的法律敘事，是北京大規模行動的一部分，目的是企圖將台灣孤立於國際社會之外，並限制其他國家與台灣在交往上的主權選擇。

事實上，我外交部也強力駁斥中方論述，強調王毅的相關說法，可謂惡意曲解史實，誤導國際視聽。外交部長林佳龍表示，二戰結束後，具有國際法效力的《舊金山和約》取代《開羅宣言》及《波茨坦公告》等政治聲明，該和約並未將台灣交給中華人民共和國，中華人民共和國從未統治過台灣。

林佳龍指出，反觀台灣自1980年代中期開始，由下而上推動政治自由化與民主化，並在1996年完成首次總統直選，中華民國政府的中央行政、立法代表皆由台灣人民選出，從此成為有效統治，並對外代表台灣的唯一合法政府，也確立中華民國台灣與中華人民共和國對等存在、互不隸屬的現狀。

他強調，此後的中華民國台灣歷經2000年、2008年及2016年的三次政黨輪替，持續鞏固台灣的民主體制及主體意識，也反映出台灣人民對於追求自由與民主的堅定信念與意志。

我外交部也呼籲北京當局，應務實理性體認只有透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與平等的對話，才能改善兩岸關係。外交部認為，台灣同時衷心希望民主夥伴團結一致，共同撐起民主保護傘，一起面對威權主義的挑戰，守護共享的價值，以及以規則為基礎的國際秩序。