國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金融時報：美台國防官員上周「阿拉斯加密會」　憂影響川習峰會

▲▼台美國會議員聯誼會成立大會,外交部次長徐斯儉。（圖／記者李毓康攝）

▲ 國安會副秘書長徐斯儉傳出上周與美方官員密會。（圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美台國防官員據報上周在阿拉斯加舉行秘密會談，時機正值川普政府積極推動與中國的貿易談判及尋求與中國國家主席習近平舉行峰會。專家分析，這場低調會議顯示華府正試圖在支持台灣與維持對中談判之間取得平衡。美國國防部及台灣相關單位對此皆拒絕發表評論。

英媒《金融時報》披露，美國五角大廈代理印太安全事務助理部長羅耶爾（Jed Royal）與台灣國安會副秘書長徐斯儉在安克拉治舉行會談，時間點就在中國國家主席習近平主持九三閱兵典禮幾天前。這場會議的層級明顯低於原先規劃的華盛頓會談。

美台原先安排於6月舉行更高層級會議，美方由國防政策最高官員柯伯吉（Elbridge Colby）領軍，台灣則由國防部長顧立雄率團赴美與會。但川普政府在最後一刻臨時取消，並告知原因與美軍打擊伊朗有關，但部分美國官員認為，背後真正考量是擔心影響「川習會」。

全球政治風險諮詢組織「歐亞集團」（Eurasia Group）中國總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）分析，「川普政府可能正試圖在確保台灣安全與保住對中貿易協議及峰會可能性之間找到平衡點。」她認為，若美台在華府舉行部長級防務會議，中國抗議聲浪將更為激烈。

德國馬歇爾基金會台海專家葛萊儀（Bonnie Glaser）則表示，美台防務對話降級進一步表明，川普很可能已指示內閣官員，不要採取任何可能破壞與中國談判的行動，而這些談判目標是達成貿易協議和習近平峰會。

一名美國官員坦承，選擇阿拉斯加作為會談地點是刻意降低曝光度的策略。華府目前正與北京進行貿易談判，雙方都稱這可能為10月在北京舉行的峰會鋪路。《金融時報》先前報導，美方官員已接獲指示，暫緩如出口限制等反中措施，避免談判生變。

對台灣而言，這種情勢帶來新挑戰。美國台灣觀測（US Taiwan Watch）共同創辦人楊光舜透露，「美國政策圈一直在討論川普是否會尋求與中國達成重大協議」，並提及川普2019年曾延後對台F-16戰機軍售，直到完成對中貿易談判，顯示他可能優先考慮與北京的協議。

報導指出，台灣總統賴清德面臨比前任的蔡英文更加複雜的局面。蔡英文任內川普第一任期政府及拜登政府都建立更加緊密的關係，但賴清德必須應對新的不確定性。副總統蕭美琴和駐美代表俞大㵢已透過與川普陣營相關媒體的訪談，駁斥外界對美方支持的疑慮。

為展現自我防衛決心，台灣政府上月也提出創紀錄的國防預算增幅23%，明年國防支出將佔GDP超過3.3%。但官員憂心，在野黨可能利用立法院多數地位削減部分預算。

川普第一任期曾任台海事務高階國防官員的克林克（Heino Klinck）指出，頻繁與台灣舉行高層會晤對美國國家利益至關重要，「相較三巨頭（習近平、普丁、金正恩）在天安門廣場閱兵，美台高層會談的必要性不言而喻。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

美台會談國際關係國防政策台灣安全中美關係

