屏東衛生局抽驗中元節52件食品　結果出爐

中元節將屆，民間傳統習俗會準備澎湃豐盛供品祭拜神明、祖先及普渡好兄弟，屏東縣政府衛生局為確保民眾飲食安全，針對轄內製造業、賣場、餐飲業及傳統市場攤商等場域，抽驗中元節應景食品及即食熟食食品共計52件食品，檢驗結果均與規定相符。
衛生局表示，本次抽驗中元節應景食品及即食熟食食品，包含素雞丁、紅龜粿、奇異果、去皮清肉、油麵、素津香素肉、滷海帶生鮮截切蘋果、奇福餅乾量販包、泰國捲(奶蛋素)、紅圓、後腿肉、三明治等，檢驗項目為防腐劑、過氧化氫、二氧化硫、媒焦色素、乙型受體素、動物用藥多重殘留(48項)、孔雀綠、結晶紫及其代謝物(4項)、沙門氏菌、大腸桿菌0157:H7、大腸桿菌、單核球增多性李斯特菌等。
衛生局局長張秀君呼籲民眾，採購普渡祭祀食品時應留意產品外觀、品質、顏色及氣味，包裝食品須注意外包裝完整性、有效日期及保存條件；此外，中元節慶，田氣炎熱且潮濕，普渡祭拜時須留意避免陽光直射或長時間曝曬，以防止腐敗或品質劣變，祭祀後之供品應儘速食用完畢或復熱完全再食用，以降低食品中毒發生。
本次食品抽驗結果公布於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至該網站參閱(https://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。
