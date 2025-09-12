　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曾預言命中柯文哲交保！精神科醫師列3理由：阿北不會有事

▲▼台北地院審理京華城案，庭訊結束柯文哲離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲交保的裁定被撤銷。（圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

台北地方法院日前裁定台灣民眾黨主席柯文哲與議員應曉薇交保，但遭北檢抗告。高等法院12日裁定發回更裁，要求北院補充理由。精神科醫師沈政男在臉書指出，高院並非要將柯文哲羈押，而是要北院將交保理由寫得更周延，他強調「阿北不會有事，大家可以去吃晚餐」。

高院裁定的重點包括：一、侵占及背信案件的證人尚未全數問完；二、先前北院以串證之虞延押，為何一個月後改為交保；三、需明確界定證人範圍。沈政男認為，這三點其實只是程序補強，並不代表法院要改變交保立場。

他進一步解讀，北檢聲稱柯文哲保後與證人同車，恐有勾串之嫌，但高院並未採信此理由。沈政男直言，高院法官的邏輯清楚，裁定重點在於補強交保理由，而不是要撤銷交保。

沈政男也引用北院裁定內容指出，法院已認為公益侵占與背信屬輕罪，滅證與串供的可能性大幅降低，因此不必以此作為羈押理由。他強調，台灣司法過去習慣濫用「串證之虞」羈押被告，忽略比例原則與憲法保障的對質詰問權。

▲▼台北地院審理京華城案，庭訊結束柯文哲離開北院。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲交保的裁定被撤銷。（圖／記者李毓康攝）

他舉例，議員陳怡君涉貪案中，高院罕見自為裁定交保，理由便是「除非有具體事證，否則不應以串證為由羈押」。他認為，這與柯文哲案的處理方式一致，顯示司法標準逐漸回歸合理。

針對北檢主張「在證人詰問完畢前應續押」，沈政男批評這是檢方一貫邏輯，但與國際實務相比過於嚴苛。他直言，「全世界檢察官有人這樣嗎？」並認為高院的裁定其實是要「讓北檢閉嘴」。

至於下週一的更裁庭，沈政男預期北院將補充理由，強調不可僅因擔心勾串就羈押，最終仍會維持柯文哲與應曉薇交保。他強調，北院只要引用近期高院對陳怡君的見解即可。

沈政男最後表示，應曉薇涉及的部分與公益侵占、背信無關，本就不符羈押重罪要件；在高院已表明立場的情況下，北院只是補寫裁定理由，並非要改變交保結果。他再次重申，「阿北不會有事！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 1 8028 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／江和樹嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了
中華隊確定與韓國爭季軍
快訊／涉洗錢200億被羈押　「雨刷」抗告遭駁回
火鍋店主管偷走公司941萬　竟拿去抖內直播主
iPhone17今晚開賣卡3分鐘！Joeman自曝流量飆30
獨／只想讓拾荒嬤吃熱飯！清潔隊員慘淪貪污犯…32元電鍋下落曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨內互打？江和樹疑嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了

AIT：中國曲解二戰文件「論述錯誤」　企圖孤立台灣於國際之外

曾預言命中柯文哲交保！精神科醫師列3理由：阿北不會有事

賴清德餐敘綠委最終場　曝經濟指標呈現不錯「對執政有信心」

兩岸外長同時訪歐引中方不滿　我外交部：互不隸屬是國際公認事實

陳智菡臉書遭灌爆：都你害的！　留言被抓包「青鳥反串」

快訊／柯文哲交保遭撤銷　民眾黨晚間二度回應

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

柯文哲7000萬交保遭高院撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因

快訊／特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主　議員道歉立即炒人

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

【善與愛同框】視障阿嬤靠按摩維生　客人千元送暖她感動不敢收

【等這一天很久了】黑貓逮到機會報復同伴　直接坐紙箱上不讓出來XD

【直擊暴亂】尼泊爾暴民衝車搶手機　台灣團躲飯店拍下街頭慘況

被誤認成Karina　Winter無言笑出來

【余祥銓變攝影師？】扛機器滿場狂跑！滿頭大汗超認真

黨內互打？江和樹疑嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了

AIT：中國曲解二戰文件「論述錯誤」　企圖孤立台灣於國際之外

曾預言命中柯文哲交保！精神科醫師列3理由：阿北不會有事

賴清德餐敘綠委最終場　曝經濟指標呈現不錯「對執政有信心」

兩岸外長同時訪歐引中方不滿　我外交部：互不隸屬是國際公認事實

陳智菡臉書遭灌爆：都你害的！　留言被抓包「青鳥反串」

快訊／柯文哲交保遭撤銷　民眾黨晚間二度回應

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

柯文哲7000萬交保遭高院撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因

快訊／特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主　議員道歉立即炒人

Ozone泰國來不及吃美食「整桌被打翻」　佳辰爆1件事秒抓兇手

獅驚險逆轉龍隊　林岳平盼的關鍵一局出現了：鏞基選球開啟攻勢

歐洲線運價連跌七周　本周已出現成本價、第四季恐成虧錢航線

黨內互打？江和樹疑嗆陳智菡「搶鏡頭害阿北」秒刪文　10字回應了

陸2少年吃海底撈「往鍋裡噴尿」　法院判賠938萬

第3度准柯文哲交保又被高院撤銷　北院休假2天再開庭引聯想

AIT：中國曲解二戰文件「論述錯誤」　企圖孤立台灣於國際之外

威尼斯影后辛芷蕾演繹玫瑰女伶！Roger Vivier新季高跟鞋、焦糖德訓鞋必收

全恩菲認「大家以為我不跳啦啦隊」　訴心聲：隨時準備好應援

「雨刷」被羈押禁見提抗告！高雄高分院駁回

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

政治熱門新聞

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

快訊／柯文哲7000萬交保遭高院撤銷發回　民進黨回應了

把柯文哲押回去？高院撤銷交保裁定　謝寒冰驚喊：我猜錯了

柯文哲交保5天北檢抗告成功　民眾黨轟高院雙標

柯文哲交保撤銷　民眾黨回應了

陳其邁宣戰砂石幫：一律採取最重罰

台灣民意民調／41.6%民眾覺得柯文哲案是冤獄　過半不滿北檢表現

柯文哲7000萬交保遭高院撤銷　張益贍：陳智菡「主動」同車是原因

爆賴清德私下找人喬財劃法　黃國昌：就是潘孟安

傅崐萁想選黨主席？　遭揭根本無參選資格

柯P喊話小草　做好2事就是對他最大的支持

柯文哲7000萬交保遭撤銷發回　律師：高院認為北院交保理由前後矛盾

破4成民眾認為柯案冤獄　黃國昌點名3人成司法最大罪人

陳智菡臉書遭灌爆！留言被抓包「青鳥反串」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

陳漢典出身法律世家！250年超狂家族背景起底

轉錢給自己「帳戶慘被凍結」！行員說話了

陳漢典與LuLu證實有「愛的結晶」

呱吉譴責四叉貓被粉絲嗆　暴怒砸耳機、麥克風

陳漢典「一天對Lulu起幾次色心」羞笑說了

快訊／柯文哲交保抗告　高院發回北院更裁

加熱菸最快10/11上市！國健署核定「8品項、3載具」合法販售

廖宏淵連戰操樂天投手引球迷關注

激戰片男主是前夫！32歲台灣臀后「到處做到處拍」

快訊／柯文哲、應曉薇交保發回更裁　高院理由曝

于朦朧墜樓亡6疑點！窗外驚見「大片手指抓痕」

被當砲友不交往！激戰完女刀刺心儀男　二審獲緩刑

高市議員特助竟是「美濃大峽谷」盜採地主

水電費新型詐騙「讓上百家庭破產」？真相曝光

LuLu閃嫁陳漢典！妹深夜接任務電話1hr內幕

更多

最夯影音

更多

Lulu.陳漢典結婚　到底是不是為了憲哥的錢XD

提前得知陳漢典.Lulu要結婚 吳宗憲直播「笑容藏不住」

【奈米級肉肉】要當李多慧的腰真的太難了

【太危險了】微波木製餐盒起火！店員急滅火

陳漢典.Lulu真的官宣結婚 回顧在大熱門「甜蜜11年」！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面