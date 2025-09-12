曾預言命中柯文哲交保！精神科醫師列3理由：阿北不會有事

▲柯文哲交保的裁定被撤銷。（圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

台北地方法院日前裁定台灣民眾黨主席柯文哲與議員應曉薇交保，但遭北檢抗告。高等法院12日裁定發回更裁，要求北院補充理由。精神科醫師沈政男在臉書指出，高院並非要將柯文哲羈押，而是要北院將交保理由寫得更周延，他強調「阿北不會有事，大家可以去吃晚餐」。

高院裁定的重點包括：一、侵占及背信案件的證人尚未全數問完；二、先前北院以串證之虞延押，為何一個月後改為交保；三、需明確界定證人範圍。沈政男認為，這三點其實只是程序補強，並不代表法院要改變交保立場。

他進一步解讀，北檢聲稱柯文哲保後與證人同車，恐有勾串之嫌，但高院並未採信此理由。沈政男直言，高院法官的邏輯清楚，裁定重點在於補強交保理由，而不是要撤銷交保。

沈政男也引用北院裁定內容指出，法院已認為公益侵占與背信屬輕罪，滅證與串供的可能性大幅降低，因此不必以此作為羈押理由。他強調，台灣司法過去習慣濫用「串證之虞」羈押被告，忽略比例原則與憲法保障的對質詰問權。

他舉例，議員陳怡君涉貪案中，高院罕見自為裁定交保，理由便是「除非有具體事證，否則不應以串證為由羈押」。他認為，這與柯文哲案的處理方式一致，顯示司法標準逐漸回歸合理。

針對北檢主張「在證人詰問完畢前應續押」，沈政男批評這是檢方一貫邏輯，但與國際實務相比過於嚴苛。他直言，「全世界檢察官有人這樣嗎？」並認為高院的裁定其實是要「讓北檢閉嘴」。

至於下週一的更裁庭，沈政男預期北院將補充理由，強調不可僅因擔心勾串就羈押，最終仍會維持柯文哲與應曉薇交保。他強調，北院只要引用近期高院對陳怡君的見解即可。

沈政男最後表示，應曉薇涉及的部分與公益侵占、背信無關，本就不符羈押重罪要件；在高院已表明立場的情況下，北院只是補寫裁定理由，並非要改變交保結果。他再次重申，「阿北不會有事！」