【廣編】Kipling週年慶華麗登場　酒紅展現秋冬高級時尚

▲酒紅提花大容量手提托特包COLISSA UP。

圖、文／Kipling提供

衣櫃準備好換季了嗎！比利時包袋品牌Kipling秋冬系列全新上市，運用2025年度流行色「酒紅色」為主軸，結合品牌一貫的輕盈材質、大容量多夾層設計，打造多款兼具時尚與實用的包袋單品，全面滿足多元需求。

酒紅色系單品憑藉其深邃優雅的色調，成為各大品牌本季最受矚目的時尚焦點。Kipling將此色彩融入經典包款設計中，運用不同材質面料與提花工藝，展現質感與自信，亦呼應心理學研究指出色彩能影響情緒與行為，在日常生活中也能展現自我個性、獨特風格與輕盈態度。

通勤族自信優雅的秘密法寶酒紅提花大容量手提托特包COLISSA UP，能輕鬆收納並區分工作文件、筆記型電腦與日常用品，品牌熱銷經典的「首爾包」系列，本季也換上了酒紅新裝，猴子包CITY PACK S本季推出甜酷感十足的粉霧色，走在路上連背影都能散發魅力，還有今年秋冬不可錯過的復古單品深灰丹寧老花彎月側背包KENDA，今年秋冬全新推出復古新色深灰丹寧。

Kipling全台週年慶檔期，即日起於Kipling全台正價櫃點，早鳥優惠同步開跑，預購期間與週年慶的首四、五日，單件商品88折，兩件8折，滿額5,500元現抵500元，好康再加碼，單筆結帳金額消費滿額6,000元送品牌悶燒罐550ml。

