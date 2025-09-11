　
地方 地方焦點

黃偉哲率團訪澳　拜會布里斯本市政廳兩市盼展開合作交流

▲台南市長黃偉哲率團拜會布里斯本市政廳，雙方針對城市治理及交流議題交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率團拜會布里斯本市政廳，雙方針對城市治理及交流議題交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲日前率團出訪澳洲，拜會昆士蘭州首府布里斯本市政廳，受到市議會議長蘭德斯（Sandy Landers）、副議長黃文毅（Steven Huang）、國際關係專案經理Garth Henderson及相關官員熱情接待，雙方會中針對城市治理、學生交換及體育運動交流等議題廣泛交換意見，並期待藉此訪問開啟兩市合作與友誼新篇章。

▲台南市長黃偉哲率團拜會布里斯本市政廳，雙方針對城市治理及交流議題交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

蘭德斯議長致詞時強調，布里斯本是「陽光之城」，同時也是澳洲最宜居的城市。適逢當地「布里斯本節（Brisbane Festival）」舉行，袋鼠角橋河岸的燈光裝置點亮整座城市，9月6日更將迎來「九月春天（Spring September）」慶典與煙火大會，她誠摯邀請訪團同樂，感受布里斯本的魅力。

▲台南市長黃偉哲率團拜會布里斯本市政廳，雙方針對城市治理及交流議題交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長則表示，這是他首次踏上澳洲，澳洲的紅酒與牛肉在台灣深受喜愛，而台南盛產芒果、鳳梨與蝨目魚，此次組團參加「2025雪梨食品展（FFA）」，希望把台南優質農漁產品推廣到澳洲市場。他並指出，台南不僅是台灣第一座城市，2024年甫慶祝「台南400」週年，兼具歷史文化與高科技產業，尤其台積電廠區串起完整半導體鏈；期盼台南與布里斯本在科技創新、學生交流及體育賽事等領域深化合作。

▲台南市長黃偉哲率團拜會布里斯本市政廳，雙方針對城市治理及交流議題交換意見。（記者林東良翻攝，下同）

副議長黃文毅也提到，布里斯本與台南同樣重視觀光與治水，蘭德斯議長同時身兼災害管理控制中心主席，未來兩市在災害防救及城市治理上可望展開更多合作。布里斯本為澳洲第三大都會區，近年積極推動智慧城市與創新產業，展現強勁國際競爭力。

更多新聞
黃偉哲率團訪澳　拜會布里斯本市政廳兩市盼展開合作交流

黃偉哲率團訪澳　拜會布里斯本市政廳兩市盼展開合作交流

謝欣穎認了分手王柏傑　「我已經和他沒有聯絡了」

【眼皮好重...】狗狗坐副駕狂度辜快強制關機XD

【偶像劇都不敢這樣演】台北街頭驚見喪夫女「邊吵架邊被告白」 真相曝光大反轉

情侶街頭爆吵「頭七沒過怎戀愛」　影片吸400萬觀看...真相大反轉

【地標換角了】梨山蔣公銅像吊空中移除　櫻花鉤吻鮭將接任

