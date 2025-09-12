台北上海雙城論壇925登場　蔣萬安率市府團隊二訪上海

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

2025年的台北上海雙城論壇輪到上海市舉辦，是大罷免後兩岸最高層級的官方交流。據了解，台北市政府已經在11日傍晚左右送出申請，論壇確定在9月25、26、27日舉辦，後續規劃與訪團成員等則有待陸委會審核。據指出，兩市預計會簽訂2個MOU備忘錄，且此次將擴大邀請上海市周邊區域如崑山、江蘇與浙江一帶的台商參與。

雙城論壇自前台北市長郝龍斌任內首度舉辦後，採上海、台北輪流舉辦的方式進行，至今已連續舉行了16年。過程中歷經中央執政輪替、新冠肺炎疫情等，前市長柯文哲也堅持舉辦，是兩岸關係降至冰點後，尚能持續運作的最高層級官方交流管道。

考量今年台灣發生大罷免，過往都在8月舉行的雙城論壇，外界一度推測會延後到11月甚至年底舉行。但隨著大罷免結束，32比0的狀況下不用面臨補選，因此喬定在9月舉行。

台北市長蔣萬安日前也表示，兩岸關係「千絲萬縷、密不可分」，應在符合「憲法」和「兩岸人民關係條例」精神及規範下逐步推動，雙城論壇更是行之有年、深具代表性。他說，只要對兩岸任何正常互動有益的事，自己一定會全力支持，「雙城好，兩岸就會好」。

北市府強調，雙城論壇是行之有年的兩岸官方對話平台之一，市府會秉持對等、尊嚴、善意、互惠4大原則，與上海進行城市交流，目前仍在市府大陸事務小組幕僚作業階段，有任何進展都會向外界說明。另外，台北市議會民政委員會10日時進行公費隨團議員名額的抽籤，最終由國民黨議員吳世正、柳采葳、曾獻瑩以及民眾黨議員張志豪抽中。

陸委會昨（11日）舉行例行記者會，副主委梁文傑被問到此事時說，目前尚未收到北市府的正式的申請，但據了解，台北市政府已經在11日傍晚左右送出申請，目前仍在行政作業階段，論壇確定在9月25、26、27日舉辦，相關細節如隨行成員、參訪規劃等則待陸委會審核，若確定會公開說明。

依照往例，二級官員以及隨團記者等，會先在24日出發，蔣萬安率領的主團則在25日出發；首日相關參訪行程結束後，慣例由地主方宴請訪團接風，接著26日則由訪團回請地主，象徵兩市交流持續不中斷。