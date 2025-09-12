　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Sony Xperia 10 VII開箱！全新簡約設計、罕見3.5mm耳機孔超復古

記者蘇晟彥／台北報導

Sony 12日宣布平價機種「Xperia 10 VII」將在18日正式上市，此款將是罕見保留3.5mm耳機孔、外型進行重新設計，螢幕比例自上一代延伸到19.5:9，搭載高通Snapdragon® 6 Gen 3 晶片，鏡頭也升級為1/3吋新感光元件、24mm鏡頭，共推出「石墨黑」、「雪花白」以及「土耳其藍」三款顏色，售價為14,990元。《ETtoday新聞雲》也搶先取得實機，帶著讀者來看看這款粉絲敲碗許久的新機。

▼Xperia 10 VII背面外型重新設計，鏡頭採橫列式，下方留出空間讓大家「自由創作」。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ SONY Xperia 10 VII 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼產品包裝延續環保理念，採用Sony獨家原創混合材料。

▲▼ SONY Xperia 10 VII 。（圖／記者蘇晟彥攝）

時隔一年半，Sony 再次推出 Xperia 10 系列新機 Xperia 10 VII，在規格方面，螢幕尺寸為 6.1吋，螢幕比例從之前21:9調整成19.5:9，讓橫面更大，螢幕更新率則為120Hz。處理器部分則採用Snapdragon® 6 Gen 3 Mobile Platfor八核心處理器；鏡頭部分，升級成 1/3吋新感光元件、24mm鏡頭，歸功於新升級的加大感光元件，即使在低光源場景下也能捕捉明亮清晰的影像；兩個後置鏡頭支援 16mm超廣角、24mm廣角及 48mm三種光學焦段 ，可涵蓋全方位拍攝場景，滿足多元拍攝需求。

Xperia 10 VII也新增實體快門按鈕，可以藉由側面直接開起相機拍攝，但實際進行測試時，會發現啟動速度有一點微慢，相較於旗艦機沒有那麼快速，目前不確定是否受到處理器影響，但並影響使用，也只是「體感上」會稍微比較慢，此外，在一般瀏覽模式下，按一下實體快門鍵，便可快速螢幕截圖，操作直覺又便利。


而與前代機型相比，Xperia 10 VII 亦提升支援6年安全性更新以及4年作業系統版本升級次數，提供長期穩定的使用體驗；另外，更支援了Google 畫圈搜尋 (Circle to Search)和 Gemini 功能，聰明解決生活大小事務。

▼螢幕比例調整成19.5：9，讓橫面更大。

▲▼ SONY Xperia 10 VII 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ SONY Xperia 10 VII 。（圖／記者蘇晟彥攝）

這次在背面設計上，Xperia 10 VII 有著極大的改變，首先鏡頭排列從原本的直式更改為橫式，同時讓整個鏡頭條往上拉，將下方留出一大片「空白」，對此，官方則回覆因應現在很多年輕族群需求，可能會在手機背蓋後面貼著喜歡的偶像、動漫貼紙，因此將空間盡量騰出來，給大家「自由發揮」。此外，Xperia 10 VII可搭配原廠抗黃化透明漸層保護背蓋 (另售，型號 XQZ-CBFE)，將喜愛的明星、動漫人物卡片與貼紙或幸運符等放置於手機與保護殼夾層中，即可展現品味獨具的個性化風格。

而目前Xperia 10 VII是目前市面上少數留著3.5mm耳機孔的手機，但也全新設計的前置立體聲雙喇叭有效降低箱體振動、抑制噪音，增強了低音和中低音音域，並帶來更豐富深沉的音質表現；藍牙傳輸功率較上一代型號提升一倍，確保連線更加穩定可靠；此外，AAC (Advanced Audio Coding 進階音訊編碼) 功能讓手機自動調整不同的傳輸速率，在擁擠或不穩定的環境中以連接性為優先考量，就能隨時享受更流暢不中斷的影音體驗。

▼Xperia 10 VII是目前市面上少數留著3.5mm耳機孔的手機。

▲▼ SONY Xperia 10 VII 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼手機重量僅有168g，拿在手上真的算輕巧。

▲▼ SONY Xperia 10 VII 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在今年必提的AI部分，Xperia 10 VII 支援 Google 「畫圈搜尋」與「Gemini」 功能，無需切換應用程式，在手機螢幕上畫圈、反白或輕觸想要查詢的圖片或文字，即可透過Google搜尋相關內容，提供快速便利的搜尋體驗。而透過長按電源鍵亦可立即開啟與 AI 助理Gemini 的對話，方便激發靈感或透過它協助寫作、規劃、學習等事項，以 AI 智慧讓生活大小難題迎刃而解。

最後來簡單聊一下Xperia 10 VII的使用心得，由於定價算是在萬元機的行列，對比的手機就在Google Pixel 9a這個等級，整體來說雖然有很多人會覺得設計朝著「Pixel」走，但實機拿起來的握感滿棒的，很輕、真的很輕，這次拿到的黑色不是絕對的死黑，反而在某些光下會有一些灰霧感；3.5mm耳機孔也解決了某部分的不方便，不管看影片、聽音樂，都在很順暢的程度，而且個人覺得，復古味真的十足。

但在處理器部分確實會稍顯不足，如果想要用來跑高畫質的遊戲，就會顯得有些吃力，不過外接記憶卡支援2TB MicroSD也是一個值得讚賞的地方，不用額外再買雲端的空間。

Xperia 10 VII將於18日正式在台上市販售(含系統業者等全通路)，詳細資費方案及搭配售價等相關資訊請關注後續公告。而自即日起至2025年9月30日止展開Xperia 10 VII 早鳥購機優惠活動

．Xperia 10 VII推出「石墨黑」、「雪花白」以及「土耳其藍」三款顏色，參考建議售價NT$14,990。
．Xperia 10 VII原廠抗黃化透明漸層保護背蓋XQZ-CBFE，參考建議售價NT$990。

螢幕尺寸 6.1吋 19.5:9 FHD+ OLED 120Hz螢幕更新率
CPU Snapdragon® 6 Gen 3 Mobile Platform 八核心處理器
記憶體RAM / ROM 8GB / 128GB
外接記憶卡/規格 Micro SD(外接記憶體最高支援2TB MicroSD)
SIM卡尺寸 Nano SIM+ Nano SIM
雙卡雙待 5G+5G
主鏡頭 16 mm, f2.4, 1/3“,感光元件像素1300萬 提供1200萬拍照畫素
24mm, f1.9, 1/1.56”,感光元件像素4800萬 提供1200萬拍照畫素
前鏡頭 800萬畫素 / F2.0
作業系統 Android 15
電池容量 5,000mAh
體積(mm) 153 x 72 x 8.3 mm/ 168 g
顏色 石墨黑 雪花白 土耳其藍

▼手機側邊印有Xperia的字樣。

▲▼ SONY Xperia 10 VII 。（圖／記者蘇晟彥攝）

09/11 全台詐欺最新數據

Xperia 10 VII

