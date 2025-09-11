南投客家文化節　10／5邀羅文裕、魏如昀獻唱

▲南投縣客家文化節系列活動9月20日展開，將邀請金曲歌手羅文裕獻唱。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025南投縣客家文化節「客在心投」系列活動將於9月20日至10月18日登場，副縣長王瑞德表示，將依3大主軸安排草地音樂會暨千人大合唱、大戲小炒、客庄小旅行等多元活動，廣邀全國民眾以緩慢步調一起來感受南投的客庄文化風情與魅力。

南投縣客家發展所10日辦理記者會，邀請到金曲歌手羅文裕上台演唱客家歌曲；縣議員張婉慈、蔡孟娥、簡千翔，南投縣客家協會理事長賴俊宏及各鄉鎮客家協會代表等都到場共襄盛舉。

客家發展所表示，南投縣自107年起辦理「客家文化節」系列活動，原為兩年一度，自112年起因應廣大鄉親與客家社團的熱烈期盼，將活動調整為每年舉辦；今年的客家文化節以「客在心投」為主題，象徵客家文化深植人心，也期待透過系列活動串聯地方產業、文化資源與族群參與，讓民眾「慢慢」地親近、認識並喜愛客家。

王瑞德介紹，系列活動將在9月20日由「客庄小旅行」揭開序幕，規劃「埔里國姓雙探線」至百年客家老廟進行祈福，並安排生態及古蹟－糯米橋導覽；9月28日則前往「水里鄉與魚池鄉」，走入客家聚落並走訪老茶廠，體驗客庄生活的多樣風貌。

其中最受矚目的「草地音樂會」將於10月5日下午在中興新村親情公園登場，安排「客藝傳揚～南投客家藝文匯演饗宴」、「千人大合唱」，以及眾星雲集的草地音樂會演出，邀請到魏如昀、羅文裕、J HALL樂團、YAPPY、彤溫岑二重唱、守夜人等藝人輪番上陣，營造悠閒愜意的草地音樂饗宴。

壓軸的「大戲小炒」則將於10月18日於國姓成功廣場舉辦，邀請景勝戲劇團演出《狄龍收玉面虎》，並結合道地的客家菜餚辦桌，在欣賞傳統客家戲劇時，也能品嚐到最道地的客家風味；現場更設有客語闖關、擂茶體驗、童玩DIY等活動，並開放民眾參觀戲劇後台，深入了解戲曲文化的幕後故事，相關活動資訊與報名方式，歡迎至「南投縣客家發展所」粉絲專頁查詢。