社會 社會焦點 保障人權

「台灣臀后」曾找親姊姊下海　從業3年僅1家人知道她在拍片

記者鄒鎮宇／綜合報導

32歲網紅吳姓女子自稱「台灣臀后」，近日因在高雄市立圖書館總館拍攝成人不雅影片，並上傳至會員專屬平台，影片流出後引發輿論撻伐。吳女過去曾在訪談透露，家中只有姊姊知道她在拍A片。

警方調查後，於10日通知吳女及其32歲前夫劉男前往前鎮分局說明。據警方表示，兩人到案後承認拍攝行為，劉男同時是影片男主角及拍攝者，訊問後均被請回，相關資料已彙整並移送地檢署，全案依公然猥褻罪偵辦。

▲▼「台灣臀后」曾找親姊姊下海　從業3年僅1家人知道在拍片。（圖／翻攝當事人X）

▲▼「台灣臀后」過去透露，曾找親姊姊一起下海。（圖／翻攝當事人X，下同）

▲▼「台灣臀后」曾找親姊姊下海　從業3年僅1家人知道在拍片。（圖／翻攝當事人X）

「台灣臀后」在社群平台擁有高人氣，Instagram粉絲超過51萬，X平台追蹤數也達29.3萬。她經營付費平台，累積作品約250部影片、近500張圖片，成為網路知名成人內容創作者。公開訪談中，吳女曾透露自己拍片已約3年，靠著時事話題逐漸爆紅。儘管與前夫劉男結束10年感情，兩人離婚後仍維持合作拍攝關係。

吳女坦言，她原本性格保守，未曾預料會踏入成人影片領域，是在逐漸突破自我後才嘗試大膽創作。家人對她的拍片工作並不知情，僅有姊姊了解狀況，甚至曾邀她一起加入，但對方無法跨越心理障礙才作罷。此外，吳女過去的背景也被網友起底，曾就讀頂尖大學外文系，任職私人健身教練。

▲▼「台灣臀后」曾找親姊姊下海　從業3年僅1家人知道在拍片。（圖／翻攝當事人X）

09/10 全台詐欺最新數據

