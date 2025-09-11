桃園大坑慈慧慈惠堂30年堂慶　「功在慈慧」匾額感謝榮譽主委

▲桃園大坑慈慧慈惠堂30週年堂慶，頒贈「功在慈慧」匾額感謝賴廣田(右)。（圖／慈慧慈惠堂提供）

記者楊淑媛／桃園報導



桃園市龜山區大坑慈慧慈惠堂9日舉辦30週年堂慶，因供奉主神瑤池金母慈悲佑人，信眾多，廟方突破往年紀錄、席開113桌，吸引地方政商名流齊聚；並在市長張善政見証，由主委賴森源頒贈「功在慈慧」匾額，感謝榮譽主委賴廣田總裁長年對於慈惠堂出錢出力及關懷地方。

而每年堂慶活動中，具特色的擲金龜，更吸引許多信眾報名，依擲筊杯數給予重量不等的金龜，帶回家中鎮宅。同時也擲筊選出值年爐主黃國訓、副爐主蕭英花和詹哲安。

▲議長邱奕勝(右三)出席30週年堂慶。（圖／慈慧慈惠堂提供）

大坑慈慧慈惠堂11日表示，今年適逢30週年堂慶及母娘聖誕，大坑慈慧慈惠堂從7月起舉辦系列活動慶祝，分別有：7月6日在榮譽主委、宜誠建設賴廣田總裁、主委賴森源號召下，對外宣布要籌建後殿；8月30日，以車隊的方式恭請堂裡三尊歷史最悠久的「開基母娘」賜福巡庄，行經之處信眾虔誠設香案迎接，母娘也首度停駕南崁五福宮。

還有，從9月7日至9日，一連3天舉辦超薦大法會，除了為母娘祝壽外，也普渡眾無形眾生，祈求冥陽兩利、地方安定、風調雨順、國泰民安。晚間為系列活動的重頭戲，突破往年開桌紀錄，展現地方信仰中心的強大號召力，市長張善政、議長邱奕勝、立法委員呂玉玲、蘆竹、龜山兩區市議員，陸續出席活動。

▲值年爐主(左起)、堂主戴素珍、值年副爐主蕭英花、詹哲安。（圖／慈慧慈惠堂提供）

市府民政局表示，大坑慈慧慈惠堂主祀金母娘娘，長年秉持「以信仰帶動慈善」的精神，持續關懷在地弱勢。每逢中元普渡、大型法會及歲末禮斗等節慶，皆準備供品並發放予弱勢團體及居民；此外，慈慧慈惠堂亦長期捐助實踐禪心協會、華山基金會等公益機構，支持長者照護與社福工作，並深入大坑、南上、南美等里，協助低收入戶、中低收入戶及獨居長者，將慈善關懷化為實際行動，溫暖社區每個角落。