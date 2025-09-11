「小紅書」遭約談警告！　官方斥：炒作明星資訊，破壞網路生態

▲小紅書使用者。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸熱門社群平台「小紅書」主打筆記形式記錄生活，近年來深受年輕人喜愛。不過，上海市網信辦近日指出，該社群平台頻繁炒作明星藝人相關不實資訊，破壞網路生態，已依法約談「小紅書」負責人。

綜合陸媒報導，「網信中國」微信公眾號11日消息指出，網信署依法查處，小紅書平台破壞網路生態案件。

官方指出，近日，針對小紅書平台未落實資訊內容管理主體責任，在熱搜榜單重點環節頻繁呈現，多條炒作明星個人動態，及瑣事類詞條等，不良資訊內容（如明星私人行程、緋聞等），破壞網路生態問題，國家網信辦指導上海市網信辦，依據《網絡資訊內容生態治理規定》等相關規定，對小紅書平台採取約談、責令期負責。

▲小紅書遭官方約談。（圖／視覺中國）

官方依法約談平台負責人，命令限期整改，警告並從嚴處理相關責任人，要求全面落實資訊內容管理主體責任，清理不良資訊。

公開資料顯示，小紅書關聯公司「行吟資訊科技（上海）有限公司」成立於2013年，由毛文超、瞿芳共同持股；另一主體「小紅書科技有限公司」為外資全資控股，註冊資本1億美元，投資多家文化傳媒及科技企業。

先前數據指出，小紅書為現今最受年輕人喜愛的社群平台，已成為Z世代獲取生活靈感、分享消費體驗和表達興趣的重要平台，其內容涵蓋美妝、穿搭、旅行、美食、文化等多個領域，憑藉著真實、多元的社區氛圍和高互動性，吸引了大量年輕用戶。