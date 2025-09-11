HOOK爆「這部片」救我一命　YT官方曝驚人數據：40%觀看來自海外

記者蘇晟彥／台北報導

YouTube在今年喜迎20週年，同時也是台灣平台上線18年， 11日官方特別邀請YouTube 大中華區策略合作夥伴副總經理陳容歆、創作者HOOK及Google 資深業務總監蔡秉諺分享18年點滴，HOOK也分享因為YouTube的獨特性，成就小眾的內容也可以被大眾閱讀，她也分享自己跟三個醜男（阿滴、大謙及Peeta）遊英時，透過YouTube「拯救自己生命」的笑料，此外，在今天也熱騰騰上線「多語言音訊」功能，將能讓繁中內容推廣到更多海外國家，找到更多觀眾。

▼HOOK分享自己與三個醜男（阿滴、大謙、Peeta）在英國被「拯救」的故事。（圖／記者蘇晟彥攝）



陳容歆在會上分享，2025 年的三大趨勢為—深、近及匯，第一個趨勢「深」，意指內容的分眾專業化。觀眾對於更可信、更專業、更深入的內容有極高的需求；第二個趨勢「近」代表沉浸式的觀影體驗，像是觀眾的觀看時間持續成長、沉浸式的內容能有效吸引眼球等；最後「匯」則是代表交流與匯流，包含台灣在地文化的匯流及與國際間的匯流，官方提出一個驚人數據，在台灣的創作者有 近 40% 的觀看時間來自海外，顯示台灣文化正被輸出到海外國家。

這次官方邀請到以分享歷史小知識，今年轉到各種生活類分享的知名創作者HOOK來現場，她指出很感謝有YouTube這個平台，讓任何小眾的興趣都能在上面被分享，也讓自己被看到，她就偷偷爆料，自己近期跟三個醜男（大謙、阿滴、Peeta）去倫敦租了AirbnbＭ但發生熱水器壞掉，那時候天氣很冷也沒辦法找到房東處理，四個人就到YouTube上找了「熱水器修理」的教學影片，雖然是一個非常冷門的內容，但卻都能在平台上找到如何修理，她開玩笑說，「我們四個人的生命真的是瞬間被拯救，也是這樣我今天才能坐在這邊跟大家分享」

此外，官方在會上也提到，在今天（11日）新功能「多語言音訊」正式上線，只要符合條件、進行申請的創作者就能開通這個功能，將可以把自身的內容以其他語言進行翻譯，讓更多不同國家的粉絲能夠了解到創作的內容。但這項功能不會自動產生配音的音軌。創作者必須先錄製配音的音軌，才能上傳影片。

最後針對AI功能，陳容歆回答官方採取開放但必須負責的態度，希望創作者在進行AI生成時可以主動打勾讓閱聽眾知道這是AI內容，系統也會自動協助猜測，目前是秉持這樣的態度，想看一下AI會對這個產業有什麼改變，HOOK也大方承認自己的團隊會使用一些AI內容，但這些內容都比較淺，以自己分享歷史內容來說，有很多地方都要再靠自己去把關，讓創作的深度更增加。

而財政部於10日公布並發布要課徵「網紅稅」，YouTube也指出，自身是採取分潤機制，有收益就必須要進到稅務進行申報，YouTube官方一直都有在做這件事情。