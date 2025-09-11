【廣編】格蘭利威聯手台灣隊長陳傑憲 X 百萬創作者 The DoDomen Ian　首創球場米其林饗宴

▲格蘭利威首創球場米其林饗宴。

圖、文／格蘭利威提供

單一麥芽蘇格蘭威士忌品牌格蘭利威（The Glenlivet）持續訴求「創星台味 世界之最」核心精神，堅信台灣品飲者擁有世界之最的味蕾，透過各種實際創新行動，讓世界看見台灣人的至高品味。格蘭利威連八年推「獨獻台灣系列」致敬台灣市場，連兩年榮膺米其林官方合作夥伴頭銜，與世界級權威餐飲指南，探索台灣在地風味的多樣性，為台灣市場持續帶來餐酒搭配新意。

格蘭利威攜手帶領台灣奪下首座國際賽世界冠軍的台灣隊長陳傑憲，與毅然離開蘋果工程師一職，以「跳脫舒適圈」聞名社群的百萬創作者The DoDomen Ian，共同打造「讓世界看見台灣」跨界對談與「世界之最的星級台味」的體驗，實現前所未見的球場米其林球場饗宴。

從⟪創星台味 世界之最⟫片中，格蘭利威強調旗下酒款能完美適配不同品飲場合與各式料理。格蘭利威將棒球場上的四個壘包設計為台菜西化的Fusion、經典星級料理、餐酒吧台，以及如同在家品飲的空間，傳遞不論任何場合，格蘭利威旗下酒款皆能適配不同場合與佳餚，品飲者能從由榮獲67面國際金獎榮耀的「格蘭利威18年」高年份系列，與星級主廚大膽獨創的摘星料理聯手鑑賞。