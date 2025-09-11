新竹人妻找10人殺夫！　驚悚奇案因賴帳被反咬

▲廖婦（右）最後一次找來廖男（左）成功殺害丈夫，卻因無法順利給付酬金，而被廖男直接咬出是幕後主謀。（圖／鏡週刊提供，下同）

警方想起廖婦認屍時的突兀舉動，認為事有蹊蹺，所以回過頭調查這對夫妻的關係，意外發現蛛絲馬跡。原來林男與廖婦之前都有過一段婚姻，2人婚後還生下2個女兒，但林發生車禍後，夫妻感情變調，廖甚至買了套房，帶女兒搬出去，當時林繼承父母留下的田地，價值約3,000萬元，廖一直要林賣掉，但林不肯，也懷疑妻子紅杏出牆，因此打算把地過給姪子，讓廖很不滿。

專案小組更查出，案發當天，林男曾到二間地下酒家喝酒，老闆證稱，林是跟一名男子一起，後來，林喝到不省人事，男子身上的錢不夠，還一度離開領錢，當時老闆怕男子落跑，就尾隨他到門外，並記下車號、寫在日曆紙上，但男子隨後回來付款，所以日曆紙並未派上用場。

▲廖婦辯稱係因長期遭林男家暴，加上丈夫要將價值3千多萬元的土地過戶給姪子，引發自己不滿才找人教訓。

雖然警方訪查酒家老闆時，距離案發已經過了1個月，記有車號的日曆紙早已撕掉，所幸老闆下筆時力道夠強，日曆紙後方紙板勉強看得到「397」3個數字，而男子開的是粉紅色日系雙門車，全台只有7輛，讓警方一下子縮小了查緝範圍，過濾後又發現，其中一輛車的車籍資料，正好與廖婦案發前聯絡過的電話號碼登記在同一個地址，最後循線鎖定一名廖姓通緝犯。

▲警方查訪發現林男最後蹤跡出現在當地的地下酒家，老闆還抄下同行男子的車號，成為日後破案的關鍵。

不久，廖男在高雄遭警方逮捕，專案小組得知後，馬上聲請拘票借提廖，廖一看是新竹警方到場，馬上坦承自己殺了林男，並直接供出幕後主謀就是林的妻子廖婦。

▲警方最後逮捕廖婦與共謀策劃犯案的許姓兄弟共十多人，連許姓兄弟工作的修車廠老闆、客人也都參與其中。

廖男供稱，廖婦與一對在修車廠工作的許姓兄弟熟識，她常向二人表示，如果他們能找人幫忙殺死丈夫，願意拿200萬元給大家分，沒有想到許姓兄弟竟然當真，並找來修車廠老闆、客人、親友等10多人，共謀殺害林男，之前林多次發生事故，就是廖婦與許姓兄弟策劃，他自己只有參加最後一次，也是唯一成功的一次。

▲張蒼宏當時是案發分局的三組組長，每每對媒體談起這件殺夫案時，仍舊記憶猶新。



