澎湖人撿到現金「失主是大咖歌手」！赴派出所畫面曝：難怪錢變少

▲澎湖民眾撿到錢送去派出所，失主竟是蘇見信。（圖／翻攝臉書／澎湖縣政府警察局馬公分局）



記者柯振中／綜合報導

知名歌手蘇見信（信）近日在澎湖拍戲期間，不慎遺失大筆現金，所幸民眾拾金不昧，警方積極追查後順利歸還。消息曝光後，他以輕鬆反應笑說：「難怪付錢的時候覺得錢好像變少了」，真性情反應令粉絲莞爾。

澎湖縣警局馬公分局指出，光明派出所日前接獲民眾報案，稱拾獲現金一疊。由於現金無法直接辨識失主，警方調閱多處監視器，經比對行蹤後，最終成功確認失主身分並聯繫領回。員警坦言，過程一度困難，但仍堅持不放棄。

令人驚喜的是，失主竟是前信樂團主唱蘇見信。他親自到派出所領回遺失款項，並大讚「澎湖警察好有人情味！」當天他穿著輕便、毫無明星架子，讓員警見到本人又驚又喜，還紛紛合照留念。

事實上，信私下生活相當低調，習慣以現金支付，沒有使用信用卡與手機，日常僅透過電話卡或公共電話聯繫。他也熱心公益，過去曾提著50萬元現金，親自捐贈給「華山基金會」，支持關懷獨居老人的活動，行事作風低調卻溫暖。

根據TVBS報導，對於遺失現金一事，蘇見信本人完全不知情，是經紀人被警方通知，他才知道錢丟了。經紀人也透露，信得知以後僅是笑稱「難怪我付錢的時候，覺得錢好像變少了」。