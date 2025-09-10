　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

館長遭槍擊案竹聯寶和會大哥判無罪！理由曝光　真相仍不詳

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲、應曉薇，並傳喚彭振聲、李文宗、沈慶京、吳順民、與黃景茂出庭。民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢及柯文哲妻子陳珮琪到庭旁聽。圖為陳之漢。（圖／記者湯興漢攝）

▲網紅「館長」陳之漢2020年遭寶和會成員槍擊受傷，多次要求真相，新北地院判決再度顯示「不詳原因」。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

網紅「館長」陳之漢2020年遭竹聯幫寶和會成員劉丞浩連開3槍，引發社會關注，劉男已被判刑15年6月定讞，館長多次認為檢方不敢查明真相，新北檢隨即再起訴寶和會精神領袖邵柏傑、組長劉志強涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，新北地院審理2年半，今（10日）判邵無罪，劉10月徒刑，可上訴。

現年50歲的邵柏傑綽號「小寶」，2000年創立寶和會自任會長18年，檢方本案起訴認為邵男交棒後，仍是寶和會實質領袖，邵並與繼任會長林修伯等人於2020年8月，親自帶隊到北市晶華酒店圍堵陳姓地下匯兌業者，邵涉犯《組織條例》主持、操縱及指揮犯罪組織《刑法》恐嚇取財未遂等罪嫌。

新北院審理認為，邵男雖於陳男遭包圍恐嚇時在場，但檢方未能舉證他涉嫌當場指揮寶和會成員，檢方指控邵男在寶和會幹部群組下命令，清查卻發現邵男並非群組成員。

至於起訴指稱檢方2020年10月指揮警方搜索約談寶和會幹部，邵男當天率眾到新北地檢署附近咖啡廳，等候林修伯等交保成員前來報告應訊內容，法官認為包含這類接觸、見面事證，「難據此推認邵柏傑為寶和會前會長或實質領袖」，未達確認邵男主持、操縱及指揮犯罪組織，或從事恐嚇取財未遂犯行程度，判邵無罪。

▲▼台北地院審理京華城案提訊柯文哲、應曉薇，並傳喚彭振聲、李文宗、沈慶京、吳順民、與黃景茂出庭。民眾黨主席黃國昌、館長陳之漢及柯文哲妻子陳珮琪到庭旁聽。圖為黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣民眾黨主席兼立委黃國昌嘲諷寶和會大哥無罪判決，代表「寶和會果然很夠力」。（圖／記者湯興漢攝）

長期關注寶和會相關犯行的台灣民眾黨主席兼立委黃國昌，今公開嘲諷邵柏傑一審無罪判決，代表「寶和會果然很夠力」、「大哥不僅可以找綠委喬增見、找典獄長喬特見，現在連法院都直接宣判沒事了」，也讓總統賴清德「掃黑打詐不退讓半步」的宣示，徹底淪為大笑話！

至於同案被起訴的劉志強，現年40歲，於2019年擔任寶和會組長。判決指出，寶和會隸屬竹聯幫和堂，是盤據北市中山區、大安區的集團性暴力犯罪組織，劉男參與犯罪組織，並參與晶華酒店包圍陳男恐嚇取財未遂情節。

當時陳男經鄭姓友人保護搭車離開，躲進第一殯儀館正好現場有大批警員，才得以擺脫寶和會成員沿路尾隨。

判決指出，劉男在審理時鬆口認罪，審酌他的犯行僅止未遂階段、未使陳男損失款項，將劉男所涉犯2罪從重依《組織條例》參與犯罪組織罪論處，判劉男10月徒刑。

本案源於2020年8月28日凌晨2點多，館長由2位助理陪同，在自己的成吉思汗健身房林口旗艦店前準備上車，遭當時22歲男子劉丞浩小跑步靠近連開3槍，館長躲得快，右手、右腿中彈造成8處貫穿傷口，滾落地面開直播哀號，請網友傳承他的精神，幸好送醫保住性命。

劉丞浩立刻帶槍自首，到案被羈押，始終不肯說出幕後主謀，一再瞎掰自稱「館粉」卻被誣賴性騷擾館長，所以開槍洩憤。檢警循線查出他跟寶和會的關係，進而發現寶和會另犯下2018年到2020年的王男、徐男2件槍擊案、紅景天吸金案謝姓主嫌遭擄人勒贖案。

檢方第一波起訴劉丞浩、林修伯共11人，最高法院2023年1月駁回上訴，維持二審判決，依《組織條例》判林男與時任寶和會副會長梁智勝各1年徒刑定讞，寶和會大組長施俊吉16年徒刑定讞，劉丞浩15年6月徒刑定讞。

至於館長先前嗆聲檢方不敢追查他遭槍擊案真相，新北檢回應絕對沒有「不敢辦」，但因被告堅不吐實，並設下層層證據斷點，只能研判是因館長跨足商機擋人財路，遭人買兇委託寶和會開槍。新北院本件判決記載，寶和會「因不詳原因，受託槍擊」館長。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 0986 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Joeman開箱「本人變化比iPhone還多」　網一排喊扯
財政部要課徵新稅！4大要件一次看
驚險！火腿打擊教練遭斷棒擊中腦出血
陳菊病假9個月薪水誰領？監察院：自願放棄每月36萬「繳回國庫
33歲女遭10噸重鋼筋壓死！姊衝醫院悲痛認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

33歲女遭10噸重鋼筋壓死！姊衝醫院悲痛認屍　雇主移送檢方究責

快訊／誘殺18歲儀隊前女友！鉛球冠軍「穿肺刺心」殺人罪起訴

館長遭槍擊案竹聯寶和會大哥判無罪！理由曝光　真相仍不詳

誆賣1公斤安毒持假槍搶95萬　結果90.8萬是假鈔！3男自首1在逃

快訊／下班注意！國3南彰化路段火燒車　駕駛緊急跳車逃生

嘉義奉天宮爆內部糾紛！總務會後當街遭毆　犯嫌竟是董事孫子

爆炸前8分鐘天然氣已外洩　台電認了：有發警報但居民聽不到

快訊／高雄一人被電死！魚塭工寮修馬達 　男「手握電線」倒地亡

防詐校園開講！法務部長首進北一女　讚學生自製短片有創意

毒販突消失「藥腳找嘸人」竟是躲南部半年　回台中交易秒被逮

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

【快抓住我！】2黃鼠狼合作跳上台階

【台中潭子命案】地方惡霸遭菲籍男刺亡！穿病服撐傘最後身影曝

【推廣全民運動】賴清德總統領官員大跳毛巾舞XD

【和解破局】「超派鐵拳」揍Toyz願賠50萬遭拒！　超哥：判我100年好不好

【接到一顆糖放學】跟男友一起接妹妹！超甜撒嬌把兩人融化

33歲女遭10噸重鋼筋壓死！姊衝醫院悲痛認屍　雇主移送檢方究責

快訊／誘殺18歲儀隊前女友！鉛球冠軍「穿肺刺心」殺人罪起訴

館長遭槍擊案竹聯寶和會大哥判無罪！理由曝光　真相仍不詳

誆賣1公斤安毒持假槍搶95萬　結果90.8萬是假鈔！3男自首1在逃

快訊／下班注意！國3南彰化路段火燒車　駕駛緊急跳車逃生

嘉義奉天宮爆內部糾紛！總務會後當街遭毆　犯嫌竟是董事孫子

爆炸前8分鐘天然氣已外洩　台電認了：有發警報但居民聽不到

快訊／高雄一人被電死！魚塭工寮修馬達 　男「手握電線」倒地亡

防詐校園開講！法務部長首進北一女　讚學生自製短片有創意

毒販突消失「藥腳找嘸人」竟是躲南部半年　回台中交易秒被逮

生涯首次交鋒！張育成砲轟徐若熙　韓國隊教練團現場聚焦頂尖投打

《永夜星河》女星點讚虞書欣爭議影片　火速道歉：真的要把手剁了

謝欣穎情變賞月紓壓　浪琴月相錶擄芳心

川普第2任期中美防長「首次」通話　董軍告誡：以武助獨終將挫敗

美房貸利率驟降至6.29%　創2025最大單日跌幅

早起2小時決定你的財富層　研究揭「晨型人」更容易累積財富

隱藏版神奇食材！1片就能減緩糖吸收　配飯一起吃更美味

泰粉特地飛來看他！曾敬驊感性吐心聲　《我家的事》演員急幫導演做媒

上任第一天就昏倒！瑞典衛生部長「抱講台倒地」　副總理急衝救援

一生奉獻教育　黃偉哲向教師致敬：你們是孩子最堅實的後盾

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

社會熱門新聞

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

北院審京華城案　律師槓審判長被警告

即／工廠女員工摔落　鋼筋壓頭送醫不治

即／首宗悠遊卡變提款卡！17歲主謀組團爽拿69萬

美軍機墜落中央山脈釀51死　80年後現場畫面曝

高雄總圖拍私密片！口罩正妹身分神出來了

高雄興達電廠驚傳大爆炸！台電回應了

他撿身分證「紫南宮借600元」慘了　12萬飛走

柯文哲返家車牌「8196」　命理專家一看皺眉了

台灣是「日本AV女優」淘金天堂！　4因素曝光

快訊／北檢正式提抗告！五大理由曝光

即／柯文哲交保！北檢提抗告　北院：明上午將抗告卷送高院

「台灣臀后」高雄總圖拍13分鐘謎片　檢主動分案

更多熱門

相關新聞

鋪陳2028藍白合？　民眾黨組「聯合政府研究小組」

鋪陳2028藍白合？　民眾黨組「聯合政府研究小組」

民眾黨今（10日）召開中央委員會，會中通過《2026年公職人員選舉提名辦法》，原則是「先易後難」，現任議員優先提名、艱困選區採徵召參選。另外，黨主席黃國昌也指示政策會，成立「聯合政府研究小組」，研究各國對聯合政府的背景與經驗，廣邀學者共同加入討論，找到符合台灣實踐可能的方案跟程序。

女友被欺負！嗆「潑水通電拍寫真」強索36萬

女友被欺負！嗆「潑水通電拍寫真」強索36萬

爆寶和會大哥找綠委喬增見、今獲判無罪　黃國昌：賴清德掃黑淪笑話

爆寶和會大哥找綠委喬增見、今獲判無罪　黃國昌：賴清德掃黑淪笑話

賴清德找「府院黨三巨頭」開會對付柯文哲？　綠：子虛烏有

賴清德找「府院黨三巨頭」開會對付柯文哲？　綠：子虛烏有

即／台中成吉思汗爆意外　41歲女重訓無呼吸心跳

即／台中成吉思汗爆意外　41歲女重訓無呼吸心跳

關鍵字：

館長陳之漢槍擊地下匯兌恐嚇取財黃國昌

讀者迴響

熱門新聞

小禎認了交往Alan 「他是善良有愛的人」

iPhone 17首次升級120Hz螢幕！　Pro系列專屬保護殼亮相

江祖平哭認「不喜歡性生活」卻頻遭性侵

要轉涼了！　入秋首波東北季風報到時間曝

LINE新增「AI功能」！台人嚇喊：好可怕

美軍與UFO爆發空戰　地獄火飛彈「慘遭彈開」

日本「現役AV女優」台中賣淫被逮！　照片曝光

快訊／iPhone 17系列價格出爐

iPhone 17台灣開賣日曝光！　全系列規格顏色一次看

新青安放寬！帥過頭：買房的開心建商倒光

《人選之人》阿公林義雄過世　王淨不捨發聲

吳淡如入住越南飯店「被迫睡廁所」！

Sandy老公撂重話「妳這種態度朋友早就受夠了」

李英愛14歲女兒參加偶像徵選

偷吃友未婚妻被抓包！台中男「頭腳拱橋」詭異姿勢求原諒

更多

最夯影音

更多

【突然就出發了？！】貓待車頂休息被載走！路過騎士好心幫送牠回家

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

許瑋甯誇寶寶愛笑像「彌勒佛」　邱澤變得夢幻：好險生的是兒子

【太嗨了吧】老闆炒飯邊跳舞超魔性停不下來XD

【經典高腰褲穿搭】柯文哲壓線抵達北院！　交保後今首度出庭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面