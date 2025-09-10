館長遭槍擊案竹聯寶和會大哥判無罪！理由曝光　真相仍不詳

▲網紅「館長」陳之漢2020年遭寶和會成員槍擊受傷，多次要求真相，新北地院判決再度顯示「不詳原因」。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

網紅「館長」陳之漢2020年遭竹聯幫寶和會成員劉丞浩連開3槍，引發社會關注，劉男已被判刑15年6月定讞，館長多次認為檢方不敢查明真相，新北檢隨即再起訴寶和會精神領袖邵柏傑、組長劉志強涉犯《組織犯罪防制條例》等罪嫌，新北地院審理2年半，今（10日）判邵無罪，劉10月徒刑，可上訴。

現年50歲的邵柏傑綽號「小寶」，2000年創立寶和會自任會長18年，檢方本案起訴認為邵男交棒後，仍是寶和會實質領袖，邵並與繼任會長林修伯等人於2020年8月，親自帶隊到北市晶華酒店圍堵陳姓地下匯兌業者，邵涉犯《組織條例》主持、操縱及指揮犯罪組織《刑法》恐嚇取財未遂等罪嫌。

新北院審理認為，邵男雖於陳男遭包圍恐嚇時在場，但檢方未能舉證他涉嫌當場指揮寶和會成員，檢方指控邵男在寶和會幹部群組下命令，清查卻發現邵男並非群組成員。

至於起訴指稱檢方2020年10月指揮警方搜索約談寶和會幹部，邵男當天率眾到新北地檢署附近咖啡廳，等候林修伯等交保成員前來報告應訊內容，法官認為包含這類接觸、見面事證，「難據此推認邵柏傑為寶和會前會長或實質領袖」，未達確認邵男主持、操縱及指揮犯罪組織，或從事恐嚇取財未遂犯行程度，判邵無罪。

▲台灣民眾黨主席兼立委黃國昌嘲諷寶和會大哥無罪判決，代表「寶和會果然很夠力」。（圖／記者湯興漢攝）

長期關注寶和會相關犯行的台灣民眾黨主席兼立委黃國昌，今公開嘲諷邵柏傑一審無罪判決，代表「寶和會果然很夠力」、「大哥不僅可以找綠委喬增見、找典獄長喬特見，現在連法院都直接宣判沒事了」，也讓總統賴清德「掃黑打詐不退讓半步」的宣示，徹底淪為大笑話！

至於同案被起訴的劉志強，現年40歲，於2019年擔任寶和會組長。判決指出，寶和會隸屬竹聯幫和堂，是盤據北市中山區、大安區的集團性暴力犯罪組織，劉男參與犯罪組織，並參與晶華酒店包圍陳男恐嚇取財未遂情節。

當時陳男經鄭姓友人保護搭車離開，躲進第一殯儀館正好現場有大批警員，才得以擺脫寶和會成員沿路尾隨。

判決指出，劉男在審理時鬆口認罪，審酌他的犯行僅止未遂階段、未使陳男損失款項，將劉男所涉犯2罪從重依《組織條例》參與犯罪組織罪論處，判劉男10月徒刑。

本案源於2020年8月28日凌晨2點多，館長由2位助理陪同，在自己的成吉思汗健身房林口旗艦店前準備上車，遭當時22歲男子劉丞浩小跑步靠近連開3槍，館長躲得快，右手、右腿中彈造成8處貫穿傷口，滾落地面開直播哀號，請網友傳承他的精神，幸好送醫保住性命。

劉丞浩立刻帶槍自首，到案被羈押，始終不肯說出幕後主謀，一再瞎掰自稱「館粉」卻被誣賴性騷擾館長，所以開槍洩憤。檢警循線查出他跟寶和會的關係，進而發現寶和會另犯下2018年到2020年的王男、徐男2件槍擊案、紅景天吸金案謝姓主嫌遭擄人勒贖案。

檢方第一波起訴劉丞浩、林修伯共11人，最高法院2023年1月駁回上訴，維持二審判決，依《組織條例》判林男與時任寶和會副會長梁智勝各1年徒刑定讞，寶和會大組長施俊吉16年徒刑定讞，劉丞浩15年6月徒刑定讞。

至於館長先前嗆聲檢方不敢追查他遭槍擊案真相，新北檢回應絕對沒有「不敢辦」，但因被告堅不吐實，並設下層層證據斷點，只能研判是因館長跨足商機擋人財路，遭人買兇委託寶和會開槍。新北院本件判決記載，寶和會「因不詳原因，受託槍擊」館長。