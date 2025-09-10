民眾黨通過2026提名辦法　「現任優先」艱困選區採徵召參選

▲民眾黨台北市議員張志豪、陳宥丞、黃瀞瑩、林珍羽。（圖／ETtoday資料照）



記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨今（10日）召開中央委員會，會中通過《2026年公職人員選舉提名辦法》，為2026年地方選舉展開提名作業，黨主席黃國昌表示，提名時程會分區分階段，原則是「先易後難」，目前有現任議員的選區優先提名；另外，針對艱困選區、未有提名人之選區，中央委員會得以徵召參選，積極備戰2026年，期待台灣民眾黨在各地開枝散葉。

本次提名辦法強化中央黨部、地方黨部溝通與連結，依據2024年總統大選後，時任黨主席柯文哲指示，由秘書長周榆修，帶領研修小組從過去選舉所累積經驗進行精進盤整，再根據研修小組做成的建議，於今年8月黨代表大會上通過《公職人員選舉提名條例》，並由選決會修定《2026年公職人員選舉提名辦法》。

在直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長的提名作業中，由地方黨部主委擔任召集人組成推薦小組，小組成員不得少於七人，且其中至少三分之一成員由黨主席推派之。

另外，在艱困選區部分，根據本黨《公職人員選舉提名條例》第七條中規定，選舉決策委員會得針對艱困選區、未有提名人之選區及因應時勢之考量，徵詢舉薦適當人選，經中央委員會通過後予以徵召參選。