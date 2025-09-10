早起2小時決定你的財富層　研究揭「晨型人」更容易累積財富

▲許多金融菁英習慣早起兩小時，讓他們贏在起跑點。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

在華爾街流傳一句話「黎明前的兩小時，決定了你一整天的財富高度。」對許多金融菁英來說，清晨不是賴床的時刻，而是檢視市場資訊、制定投資決策的黃金窗口，從對沖基金經理人到新創企業CEO，不少被譽為「金童」的財經人物都強調，早起兩小時讓他們贏在起跑點，也成為事業與財富的加速器。

外媒《Financial Samurai》指出，每天提早一到兩小時起床，長期累積下來，不僅讓人有更多時間專注在財務規劃或學習投資知識，更能在市場開盤前搶先洞察變化，做出比別人快一步的行動，該專欄直言：「機會往往藏在清晨，當大多數人還在睡夢中，早起的人已經開始布局。」

科學研究也呼應了這個觀點。哈佛生物學家Christoph Randler的調查顯示，早起者在行動上更具主動性，擅長發現與解決問題，這樣的特質在投資與事業累積中尤其關鍵，晨型人普遍擁有較佳的規劃力與自律性，這些心理特質直接轉化為生產力，進而提高財富成長的機會。

事實上，不少成功人士早已身體力行。前星巴克CEO霍華德．舒茲（Howard Schultz）習慣每天清晨4點半起床，先運動再投入公司業務；蘋果執行長庫克更以每天3點45分起床聞名，利用清晨處理信件、掌握市場動態，這些生活習慣真的讓他們維持競爭優勢。

現代人總愛抱怨時間不夠用，但「早起兩小時」可能就是最簡單的方法，不僅能替自己爭取額外時間，還能為健康帶來好處。多倫多大學研究發現，早起者比夜貓族更快樂、更有活力，原因在於所謂的「社交時差」，夜貓子往往與朝九晚五的社會時鐘脫節，導致心理健康受到影響，相對地，早起的人更容易跟上自然節奏，因此幸福感更高。

除了情緒，早起還與睡眠品質密切相關，多項研究指出，晚睡晚起的人常面臨睡眠不足，增加心臟病、高血壓、肥胖與中風的風險，若能養成早睡早起的規律習慣，晝夜節律更穩定，不僅提升睡眠品質，也能延長深度睡眠時間。