生活 生活焦點

早起2小時決定你的財富層　研究揭「晨型人」更容易累積財富

▲▼金融菁英,晨型人,累積財富。（圖／取自photoAC）

▲許多金融菁英習慣早起兩小時，讓他們贏在起跑點。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

在華爾街流傳一句話「黎明前的兩小時，決定了你一整天的財富高度。」對許多金融菁英來說，清晨不是賴床的時刻，而是檢視市場資訊、制定投資決策的黃金窗口，從對沖基金經理人到新創企業CEO，不少被譽為「金童」的財經人物都強調，早起兩小時讓他們贏在起跑點，也成為事業與財富的加速器。

外媒《Financial Samurai》指出，每天提早一到兩小時起床，長期累積下來，不僅讓人有更多時間專注在財務規劃或學習投資知識，更能在市場開盤前搶先洞察變化，做出比別人快一步的行動，該專欄直言：「機會往往藏在清晨，當大多數人還在睡夢中，早起的人已經開始布局。」

科學研究也呼應了這個觀點。哈佛生物學家Christoph Randler的調查顯示，早起者在行動上更具主動性，擅長發現與解決問題，這樣的特質在投資與事業累積中尤其關鍵，晨型人普遍擁有較佳的規劃力與自律性，這些心理特質直接轉化為生產力，進而提高財富成長的機會。

事實上，不少成功人士早已身體力行。前星巴克CEO霍華德．舒茲（Howard Schultz）習慣每天清晨4點半起床，先運動再投入公司業務；蘋果執行長庫克更以每天3點45分起床聞名，利用清晨處理信件、掌握市場動態，這些生活習慣真的讓他們維持競爭優勢。

▲▼金融菁英,晨型人,累積財富。（圖／取自photoAC）

現代人總愛抱怨時間不夠用，但「早起兩小時」可能就是最簡單的方法，不僅能替自己爭取額外時間，還能為健康帶來好處。多倫多大學研究發現，早起者比夜貓族更快樂、更有活力，原因在於所謂的「社交時差」，夜貓子往往與朝九晚五的社會時鐘脫節，導致心理健康受到影響，相對地，早起的人更容易跟上自然節奏，因此幸福感更高。

除了情緒，早起還與睡眠品質密切相關，多項研究指出，晚睡晚起的人常面臨睡眠不足，增加心臟病、高血壓、肥胖與中風的風險，若能養成早睡早起的規律習慣，晝夜節律更穩定，不僅提升睡眠品質，也能延長深度睡眠時間。

09/09 全台詐欺最新數據

相關新聞

女生容易睡不好、助眠飲品有幫助？

女生容易睡不好、助眠飲品有幫助？

對許多台灣上班族與學生來說，早上起床是一場硬仗——鬧鐘一次次被延後、腦袋昏沉、早餐草草應付，整個上午都像在和瞌睡搏鬥。根據日本《ELLE girl》報導，睡眠改善講師兼營養師篠原繪里佳指出，這種「早起困難」並非無解。

比爾蓋茲、賈伯斯都是晨型人　輕鬆學會早起的3個辦法

比爾蓋茲、賈伯斯都是晨型人　輕鬆學會早起的3個辦法

愛熬夜的「夜型人」是遺傳決定

愛熬夜的「夜型人」是遺傳決定

作息跟生理時鐘同步　效率大提升

作息跟生理時鐘同步　效率大提升

理財控制波動設定報酬　是關鍵

理財控制波動設定報酬　是關鍵

關鍵字：

金融菁英晨型人累積財富

