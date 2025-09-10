「藝家人融耀大雅」嘉年華將於9／13熱鬧登場　

▲大雅嘉年華9/13登場，區公所預告沈文程喬幼壓軸開唱，將High翻夜晚。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市大雅區年度最盛大的多元文化嘉年華「2025藝家人融耀大雅暨市政宣導活動」，將於9月13日14時至20時，在台中市原住民族文化館戶外廣場熱鬧登場。大雅區公所表示，活動以「多元文化」為核心精神，結合族群展演、市政宣導、親子互動與在地市集，誠摯邀請民眾闔家蒞臨，共度一個最High的歡樂夜晚。

主辦單位指出，本次活動邀請原住民、客家、台語及新住民等族群團體共同演出，呈現文化融合的多元樣貌，並特別邀請知名歌手沈文程、喬幼壓軸開唱，帶來跨世代耳熟能詳的金曲饗宴，預料將掀起全場合唱熱潮，為嘉年華劃下最熱情的句點。

活動現場也安排烤肉炊事體驗，秉持「烤出家鄉味，凝聚在地情」的精神，鼓勵親朋好友一同參與，在中秋佳節前夕營造團聚氛圍。現場並規劃在地青農、社區及文創攤商攤位，展售各式特色美食與文創商品，服務台也將限量發放園遊券，讓民眾能夠免費享用市集美食，增添逛街趣味。

為回饋鄉親，活動還準備超過500份摸彩好禮，並搭配即時轉播抽獎過程，讓參與民眾人人有機會把獎品帶回家，增加互動性與參與感。大雅區公所表示，藝家人融耀大雅不僅是一場文化展演活動，更是展現社區向心力的重要時刻。透過音樂、美食、市集等元素，凝聚在地居民情感，推動社區經濟與文化共榮，打造屬於大雅的多元風貌。

公所進一步指出，活動規劃兼具市政宣導，現場設有專區提供政策宣導、政令解說，讓民眾在參與藝文活動的同時，也能更清楚了解市府各項施政措施與福利資訊。大雅區長呼籲，活動不僅適合親子同樂，也是認識不同族群文化的最佳時機。誠摯邀請所有民眾攜家帶眷踴躍參加，一起用音樂、美食與笑聲點亮大雅的夜晚。