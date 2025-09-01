泰籍正妹慘了！10隻倉鼠丟馬桶殘忍沖掉　中檢火速分案調查

▲針對泰籍女子丟棄倉鼠案，台中地檢署指出，今天（1日）下午接獲台中市政府告發函送，已分案由檢察官偵辦。（圖／資料照）



記者白珈陽／台中報導

近日網傳1名女子將10隻小倉鼠丟進馬桶再沖走，殘忍的畫面引發網友眾怒，經查，女子為泰籍逃逸移工，已於上月28日因感情糾紛落網，目前收容於南投收容所。由於案外案爆發，經台中市動保處依法提告，台中地檢署指出，今天（1日）下午4時許接獲台中市政府告發函送，已分案「他字案」由檢察官偵辦。



有女網友在Threads表示，看到1名長髮女子的IG限時動態，冷血把10隻倉鼠活生生的丟進馬桶沖掉，許多網友肉搜該名女子，發現她疑似在台中，身份為泰籍女子，事件爆發後女子火速將IG關閉，隨後又有人找出該女子的抖音，也有大批正義網友留言「已檢舉，希望送她入監」、「會有報應」。

據查，台中市第二警分局8月28日凌晨1時許接獲報案，24歲向姓男子（台灣人）稱與27歲泰籍女友分手，但對方拒絕離開租屋處，請求警方協助。警方到場未發現其他不法情事，但查出女子為泰籍失聯移工，遂通報移民署台中專勤隊處理，後移送南投收容所。

該女子觀光簽證於2023年就已經到期，已逾期2年多，經被舉報查獲，若未衍生其他案件，將於收容後遣返回國；但由於丟棄倉鼠事件爆發，經警方比對確認為上月28日感情糾紛案的當事人，立即通報動保處處置，動保處認定女子行為已觸犯動保法第25條之1，有刑事責任，警方將向南投收容所借詢女子到案說明，全案已函送台中地檢署偵辦。



▲女子將10隻倉鼠丟進馬桶，並且按沖水鈕沖掉。（圖／翻攝Threads）