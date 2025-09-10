亞太永續博覽會策展3天　中市府分享全國首創都市降溫3招

▲▼亞太永續博覽會登場，台中市政府設有台中館分享都市降溫。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

亞太永續博覽會策展9月11日至9月13日將在台北世界貿易中心一館登場，台中市政府展館以「幸福永續 富市台中」為主軸，設計「幸福有感永續城市」及「引風、增綠、留藍」兩大展區，分享全國首創的都市降溫策略，並結合教育性的互動遊戲，讓民眾從日常生活輕鬆落實減碳行動。

永續低碳辦公室執行長李逸安表示，亞太永續博覽會為全國最大的永續展覽，設置十大主題展區，內容涵蓋生活、解方、觀光、金融、醫療、教育、金融、國際、建築、人才與生態圈，市政府除了分享在聯合國17項SDGs目標的實踐成果，更希望藉此與各界交流，將永續推動的創新視野與經驗帶回台中。

▲台中首創海岸植樹減碳。

李逸安說，全球極端氣候加劇，都市熱島效應愈發嚴峻，此次展覽更聚焦於全國首創「引風、增綠、留藍」都市降溫策略，向各界展現台中都市降溫成果。

為提升民眾對永續行動的認同與投入，台中展館特別設計多項有趣好玩的互動體驗遊戲，包括「永續大富翁」、「發電自行車」及「我的減碳日記」，凡是完成互動遊戲體驗者，即可獲得限量的宣導品，數量有限，台中主題館（展攤編號15），歡迎大家來體驗。

▲台中市透過新增都市水體，提升降溫效果。