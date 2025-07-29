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獲2024CDP「A級」殊榮　中市府齊名全球頂尖氣候城市

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中市長盧秀燕上任以來，努力改善空污，去年榮獲2024CDP「A級」殊榮，與全球頂尖氣候城市齊名。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市在全球氣候治理舞台再創佳績！2024年「國際碳揭露專案」（Carbon Disclosure Project, CDP）評比中，市府榮獲最高等級「A級城市」殊榮，與法國巴黎、英國倫敦、加拿大溫哥華、日本東京、韓國首爾等國際氣候領頭城市並肩齊名，此次評比總共752個城市納入評分，僅122座城市獲獎，台中市躋身全球前15%頂尖城市，再度證明在氣候治理上的卓越表現。

台中市政府永續低碳辦公室指出，為達到2050淨零目標，市府在永續發展與淨零轉型，努力趕上國際的腳步。包含督促中火燃煤機組汰除並推動「無煤台中」政策，持續督促台中電廠加速落實減煤工作等。

自市長盧秀燕上任以來，中火燃煤用量已明顯減少，從1年1500萬噸降至1200萬噸，這是降低碳排放及改善空氣品質的關鍵。此外，中市全面輔導企業汰換燃油鍋爐為天然氣鍋爐，目前全市961座工業鍋爐中，僅剩1家業者使用1座燃煤鍋爐，已規劃改為燃燒木質燃料與混燒固體再生燃料方式退場。

▲▼台中市政府榮獲2024CDP「A級」殊榮，與全球頂尖氣候城市齊名。（圖／台中市政府提供，下同）

▲中市政府榮獲2024CDP「A級」徽章。

台中市也設定明確能源轉型目標，推動「光電倍增計畫」114年2月光電裝置容量已達836MW，成長超過5倍；在交通方面，搭配市民專屬雙十乘車優惠及市區公車全面電動化、YouBike 2.0設站突破1500站，以實質行動鼓勵市民使用大眾運輸，打造低碳運輸環境。

在建築節能方面，創六都之先，引入「城市風廊」概念，以「基地通風率」做為評估指標，鼓勵業者為城市降溫；在水資源管理方面，污水處理率成長幅度高達26.9%，居六都之冠，並導入濕式滯洪池、優化水情監測系統以改善淹水潛勢區域，並透過「引風、增綠、留藍」策略減緩都市熱島效應，打造一個永續、具備強大韌性的城市。

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關鍵字：

2024CDP中市低碳

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