三大電信iPhone 17預購時間出爐！台灣大好禮送不停、遠傳開抽Air

記者蘇晟彥／台北報導

iPhone 17正式亮相，台灣大哥大、中華電信、遠傳電信在發布會結束後立即宣布預購方案，將分別在稍後的11點30分、下午3點及12日晚上8點開放新機預購，同時為了搶買氣，紛紛祭出相關優惠，就讓《ETtoday新聞雲》一次帶大家來看新機預購好禮。

台灣大哥大：9 月 10 日 11：30開放預購

中華電信：9 月 10 日 15：00開放預購

遠傳電信：9月 10 日 11：00開放填問券抽新機，9 月 12日 20：00開放預購

台灣大搶先機！立即開放預購 指定方案抽「AI女神」李珠珢見面會。

台灣大哥大將於今(10)日上午11點30分起，開放iPhone 17系列及Apple Watch S11/SE 3/Ultra 3新機的網路及實體門市預約。此外，myfone網路門市將於9月11日早上9點起開放Apple Watch S11/SE 3/Ultra 3單機預購，12日晚上8點起開放iPhone 17系列單機預購。

申辦新機搭配5G指定專案，最高享14+1項加值服務，涵蓋AI、影音娛樂、資安等多元類型。當中14項為台灣大獨家優惠，包括Apple One及Perplexity Pro等；其中2項更為iPhone 17用戶限定擁有，分別為App Store折抵金800元，以及「Netflix + HBO Max」限時優惠月付399元(原價600元)。此外，再加贈1項KKBOX 3個月免費體驗。若是申辦5G 1,599元以上指定資費專案，還有機會參加「AI女神」李珠珢見面會。

台灣大iPhone17預約網址

中華電信全面限量預約 登記先搶熱門新機！

中華電信今(10)日宣布下午3點起，開放iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max新機限量網路預約，活動自114年9月10日15點起至17點止，搶先登記，詳見中華電信預約網站。

為寵愛果粉，中華電信同時宣布iPhone 17全系列新機與iPhone Air將於114年9月19日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣；此外，Apple Watch Series 11、Apple Watch SE 3、Apple Watch Ultra 3於114年9月19日於上述指定銷售據點與網路門市亦於8點起開賣，讓果粉們以最快速度購得蘋果新機與新錶。

中華電信預約新機網址

遠傳電信「填問券送iPhone Air」 預購同步官網開跑

遠傳宣布將同步Apple官網，於9月12日晚上8點起開放預購。延續遠傳歷年傳統，將於今（10）日上午 11 點起至 9 月 11 日上午 10 點 59 分，限時推出24H「iPhone 17 人氣票選活動」快閃調查，只要完成問卷就有機會抽中最新的 iPhone Air，讓果粉先搶一波驚喜。

新機填問券抽iPhone Air點此

果粉提前暖身，選好你的 iPhone 17 命定機款了嗎？今（10）日上午 11:00 起，至明（11）日上午10:59止，不限遠傳用戶，只要線上參加「iPhone 17 人氣票選」，投下你最愛的iPhone Air/17機款與顏色，就有機會抽中 iPhone Air 256G。每個門號限參加一次，抽獎名單將於2025年9月17日公布於遠傳官網。快進入活動官網的iPhone 17人氣票選，一起試手氣拿大禮。

遠傳網路門市的 iPhone Air/17 系列限量預購，將於 9 月 12 日晚間 8 點準時開跑，開放新申辦門號、攜碼與續約；此外，想購買空機的消費者可透過遠傳friDay購物預購，想要入手空機的朋友請密切關注。

