貨物稅補助搶先看！SYM多款機車購買享六千最高優惠

▲貨物稅減徵，新購機車150c.c以下車款退稅$2,000元,汰舊換新最高補助$6,000元(圖片：三陽工業提供)

政府持續推動節能減碳及交通運具汰舊換新政策，財政部修正公布《貨物稅條例》第12條之5，將汽機車汰舊換新減徵退還貨物稅措施延長至2030年底。值得注意的是，自2025年9月7日起，政策加碼擴及新購機車，排氣量150cc以下的新車主也能享有貨物稅退稅優惠。



新制亮點：新購也享退稅

依據規定，報廢出廠四年以上、排氣量150cc以下的機車（以下簡稱中古機車），車主若於汰舊前、後六個月內購買新機車並完成領牌登記，即可享有新機車貨物稅4,000元減徵。若同時符合新購150cc以下機車政策，還能再減徵2,000元，最高合計可省6,000元。

即使沒有汰舊換新，消費者只要購買150cc以下新機車並完成新領牌，也能單享最高2,000元的貨物稅減徵優惠。



三陽機車公布適用車款

國內機車大廠三陽（SYM）表示，旗下多款熱銷車型皆可適用此補助，包括

【三陽機車適用新購150cc以下機車減徵貨物稅補助機種說明】

適用車款：

各車型補助金額如下：

●新購（無汰舊）：每輛可減徵2,000元

●汰舊換新：每輛可減徵4,000元

●新購＋汰舊：最高減徵6,000元 （部分車款因應徵稅額較低，實際補助金額約5,600至5,900元不等）



民眾可至三陽官網查詢各車款詳細補助及促銷內容，包括：

●政府新購機車貨物稅減徵新政策，SYM三陽機車補助機種說明：https://tw.sym-global.com/newslist-55-page499

注意事項

三陽提醒，活動僅限台灣本島經銷商，特販車、機關車、網購及大賣場車輛不適用；政府相關補助內容以官方公告為準，本公司並保有依不可抗力因素調整或取消活動之權利。

