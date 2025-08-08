　
「機車=奢侈品」要繳貨物稅17%！她揭稅制亂象：改革＞普發1萬

▲▼薪水,發薪,領錢,存款,千鈔,鈔票,有錢人,財富自由,上班族,房租,租金,房東,房客,貸款。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多人很期待普發現金一萬，但時代力量黨主席王婉諭發表看法，認為比起普發現金，徹底的稅制改革才能真正還稅於民。她提到自己兩年前總質詢時，就曾問時任行政院長的陳建仁關於「貨物稅」的兩個小問題，結果對方都答不出來。她直言，「公平的稅收、合理的支出分配，才是真正的還稅於民。」

王婉諭表示，兩年前，她曾問陳建仁關於「貨物稅」的兩個小問題，首先是「電視、顯示器、手機，哪個需要課貨物稅？」答案是只有電視要，「因為貨物稅條例上次修正是三十年前，以前根本沒這東西（筆電、手機、平板）。」

再來是「麥香紅茶、100%果汁、手搖梅子綠，哪個要課貨物稅？」答案是「只有麥香紅茶」，「因為貨物稅條例只規範『設廠機製之清涼飲料品』，所以同樣一杯有糖飲料，只因為產地不同，就有完全不同的稅制待遇。」

這個「前後邏輯矛盾」的亂象，直到近日才有些改變，因為立法院終於通過《貨物稅條例》修正，宣告無糖飲料納入100% 果汁的免徵行列，而電視機、錄影機、電唱機、錄音機也一律免徵，「先不管後兩者現在的使用率越來越低，這項修法至少解決了我的第一個問題。」

不過，即便解決第一個問題，第二題的亂象還在，「含糖手搖杯依然不用課徵，便利商店含糖飲料卻還是要，這真的有符合法律一致性的原則嗎？」讓王婉諭更納悶的是，這次的修法，還是放過了貨物稅當中「稅收比例最高」的大魔王，也就是汽機車貨物稅。

她指出，全台灣合計有兩千多萬台的汽機車，買車要繳 25～30% 的貨物稅、買機車要繳 17 %的貨物稅，「因為近八十年前，貨物稅條例在立法的時候，我們把『汽機車』當成奢侈品。」這讓她直呼，「這才是真正的租稅不正義」，忍不住點名立法院的朝野立委們，「公平的稅收、合理的支出分配，才是真正的還稅於民。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

5項商品免徵貨物稅還不夠！　學者盼「更上一層樓」檢討違憲稅收

5項商品免徵貨物稅還不夠！　學者盼「更上一層樓」檢討違憲稅收

有「托育團體」反對監管雲修法　她起底：負責人機構曾涉兒虐遭停業

有「托育團體」反對監管雲修法　她起底：負責人機構曾涉兒虐遭停業

收到「普發1萬元簡訊」　一填信用卡號慘了

收到「普發1萬元簡訊」　一填信用卡號慘了

無糖飲料、4大家電「免貨物稅」　立法院三讀修正《貨物稅條例》

無糖飲料、4大家電「免貨物稅」　立法院三讀修正《貨物稅條例》

啟明學校新校長上任爆黑幕、隱匿兒虐　8成家長連署陳情盼市府正視

啟明學校新校長上任爆黑幕、隱匿兒虐　8成家長連署陳情盼市府正視

啟明學校新校長上任爆黑幕、隱匿兒虐　8成家長連署陳情盼市府正視

