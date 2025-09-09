曾2天賺10萬！ 墾丁業者曝「暑假沒人」無奈收攤：比疫情還慘

▲墾丁曾是國旅最具代表性的觀光勝地。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

墾丁近年來因為物價高漲，加上住宿費昂貴，人潮明顯變少，還有人說去墾丁不如去沖繩玩。近日有卡丁車業者表示，本來週末兩天營收10萬元，現在比疫情期間還慘，只能收攤；還有網友直言，墾丁大街變蕭條，連海底環境能見度也變差。

據《三立新聞》報導，在恆春經營多年的一家卡丁車業者近日宣布收攤，業者指出，暑假觀光人潮少，比疫情期間還慘，夏天幾乎都沒客人，過去遊客到墾丁旅遊，幾乎都會特地停下來體驗卡丁車，週末兩天營收可高達10萬元；如今卻無人問津，只能選擇退出市場，感嘆觀光榮景已不復存在。

也有PTT網友說，墾丁自從被某些業者抬價後，墾丁大街和住宿都死一片，他現在去墾丁只會去潛水，多直接入住潛水店，不願再當「盤子」消費；上個月去潛水時發現海裡的能見度不到5公尺，讓他感嘆，如果陸上旅遊跟潛水都死去，那墾丁還剩什麼？

此文一出，不少人留言說，「連麥當勞都倒了」、「沙灘上不是還有滿滿的陽傘嗎？」「墾丁只會越來越差」、「陽傘跟光電板」；也有網友表示，海生館的水也是濁的。

