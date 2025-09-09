台中囝仔有福了！盧秀燕發2.7億大紅包　24萬學童週週喝鮮奶

▲盧秀燕發2.7億大紅包，全市24萬學童週週喝鮮奶。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕宣布，明年起推動「班班有鮮奶」計畫，預計編列2.76億元，於114學年度第二學期開學後正式實施，將每週提供一瓶鮮奶給全市約15.9萬名公立國小學童及約7.9萬名公私立幼兒園幼生，總計近24萬名孩童受惠。該筆經費將依規循預算程序提請台中市議會審議，通過後實施。

盧秀燕指出，根據最新國民營養健康調查顯示，國內學童在乳品攝取方面普遍不足，鈣質攝取量偏低，恐影響骨骼發育與未來健康。為此，市府將自115年起推動「台中有鈣讚」鮮奶補助計畫，投入2億7678萬4000元經費，透過數位學生證結合超商通路，讓學童每週可便利兌換1瓶鮮乳，不僅方便家長與孩子，也大幅減輕學校行政負擔，為學童補充營養、打下健康基礎，助力學習更順利。

▲市議員周永鴻表示，提到多次提案的「台中市營養午餐全面免費」至今盧秀燕仍沒有正面回應。（圖／市議員周永鴻提供）



台中市議員周永鴻表示，上個會期在議會質詢時就爭取市府自辦「班班有鮮乳」，欣見市府終於正視訴求，這是市府早該做的事。不過，周永鴻話鋒一轉，提到多次提案的「台中市營養午餐全面免費」至今盧秀燕仍沒有正面回應，也向市府喊話，班班有鮮乳值得肯定，但絕不能成為營養午餐全面免費的替代方案。

周永鴻要求盧秀燕，應該正面回應學童免費營養午餐的訴求，給台中學童們一個每天都能安心吃飽、健康成長的承諾。