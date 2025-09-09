地方惡霸遭刺死「躺6hrs血流乾」被發現　台中市警局就在附近

▲台中市潭子區7日傳出命案，一名李姓男子被發現慘死農田旁，地點竟就在市警局旁 。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市潭子區7日傳出命案，一名李姓男子被發現慘死農田旁，身中多刀，還穿著病服。警方調查，李男6日晚間與一名菲律賓籍的男子起衝突，遭菲國男持水果刀刺胸砍死，李男被刺傷後倒臥在雨中，直到6小時後才被民眾發現，血已流乾。更離譜的是，李男陳屍地點竟就在台中市警察總局附近，無疑是在太歲爺頭上動土。

▲李姓男子被發現慘死農田旁，圖左是他遇害前最後身影 。（圖／民眾提供）

李男向來是家族以及地方的頭痛人物，日前動手打母親以及阿姨，反遭其他親友圍毆，被打到住院。李男住院後，6日深夜穿著醫院病服，跑到附近草莓園閒晃，7日凌晨巧遇到一名菲律賓籍男子，不明原因雙方爆發衝突，李男被猛刺多刀。

▲男子陳屍地點竟在台中市警察局旁。（圖／資料照片）



被刺傷的李男倒臥在地，直到6小時後，才被路過的民眾發現，全身血已流乾、無氣息，但諷刺的是，李男被刺殺地點就在市警局附近。據悉，菲籍男子持水果刀朝李男胸口狂刺，行兇後隨即落跑，不過被警方迅速鎖定，當天下午在附近逮人，檢察官稍早完成複訊，依殺人罪嫌向台中地院聲請羈押獲准。