世界自殺防治日、世界心理健康日將屆　南投縣推心理健康月系列活動

▲「聊療心‧心投愛」南投縣心理健康月系列活動溫馨登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

9月10日「世界自殺防治日」及10月10日「世界心理健康日」將屆，南投縣衛生局規劃以「聊療心‧心投愛」為主題結合「南投縣衛生局所75周年紀念」，舉辦系列「心理健康月」活動，邀請民眾一同認識心理健康、學習自我照顧、放鬆心情。

縣府衛生局指出，本年度心理健康月活動內容豐富，並結合縣府各局處一起推出知識、趣味與實作活動，包括至9月30日截止的「心靈小語大力量！秀出你的勵志slogan」，透過民眾分享心靈小語，並完成指定任務，即有機會獲得限量好禮；9月21日上午10點到12點，則在南投縣文化局圖書館7樓電影放映廳舉辦專題講座《沒有門檻的幸福》，由金馬獎導演楊士毅分享溫暖的真實故事。

10月18日在埔里鎮立綜合球場辦理「聊療心・心投愛﹣心旅行驛站」活動，安排精彩的表演、摸彩及心理健康相關攤位；10月29日則於南投縣文化局演藝廳舉辦「聊療心・心投愛﹣75周年之心旅樂章」活動；更多活動詳情，請上南投縣政府衛生局網站連結或南投縣政府衛生局臉書粉絲專頁查詢。

衛生局提醒，一旦感覺壓力過大、情緒低落又找不到人傾訴時，不必獨自承擔，可善用各項心理資源，包括1925安心專線、1995協助專線及男性關懷專線0800-013-999，或該縣13鄉鎮衛生所及2處社區心理衛生中心(南投區及竹山區)所設免費心理諮商、遠距心理諮商及15至45歲民眾免費3次心理諮商服務，諮商過程皆全程保密且受到法律與專業倫理的保護，確保民眾能放心表達內心想法。

民眾可依所在地區就近選擇諮商地點，並於南投縣衛生局網站、南投健康樂活LINE@線上預約，或撥打南投區社區心理衛生中心049-2202662、竹山區社區心理衛生中心049-2631925，均有專人提供協助。