名嘴：橘子仍流亡在外　「柯文哲喊乾淨」在她眼中是最殘酷諷刺

記者葉國吏／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲8日交保後，直言京華城案是「冤案」，並批評北檢毫無進展。對此政治評論員吳靜怡（Grace Woo）9日在臉書發文直言「在橘子眼裡恐怕只是最殘酷的諷刺。」

▲柯文哲7000萬元交保，柯文哲與陳佩琪在支持者小草簇擁下離開北院。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲怒嗆北檢「什麼都沒查到」，表面上是為自己辯護，但吳靜怡的批評卻戳中了另一層次的矛盾。她指出，當柯家人享受天倫之樂時，他的母親卻曾要求許芷瑜「幫忙看著柯文哲」，導致許如今一年多無法回台，家庭破裂。

吳靜怡進一步指出，柯文哲曾以「下午三點」的表格時間辯解，但這些說辭卻引發更多困擾。她認為，京華城案中涉案的金流紀錄交疊，使許芷瑜等人被推向風口浪尖，而民眾黨只忙著替柯操作「無罪」形象，卻未曾向受牽連的人道歉。這種政治操作模式，讓人質疑其道德底線。

▲柯文哲交保後回新竹老家，第一口先吃814冰棒。（圖／民眾黨提供）

吳靜怡指出，京華城案早已掌握大量證據，法院三度裁定延押，認定犯罪嫌疑重大。柯文哲的「什麼都沒查到」言論，不僅悖離事實，更混淆了公眾視聽。她直言，柯的辯護策略似乎是將所有金流問題推給許芷瑜，「柯文哲嘴喊著乾乾淨淨，在橘子眼裡恐怕只是最殘酷的諷刺。」