柯文哲再戰總統2條件　不必等到定讞

民眾黨前主席柯文哲獲7千萬元交保，白營士氣大振，喜迎阿北重返政壇，支持者社群內更對柯參選再戰聲聲喚，但柯要成為總統或公職候選人，受限選罷法等相關規定，在判刑確定前，必須力拚貪污罪無罪或至少一、二審刑期不超過十年。

根據《公職人員選舉罷免法》及《總統副總統選舉罷免法》，柯若貪污罪遭判有罪確定，不論刑度高低都不得參選；若柯在登記為總統副總統或公職候選人前遭判貪污有罪，但尚未經最高法院判決確定，則視刑度是否達10年決定是否能登記參選，依規定，若柯在一審或二審遭判刑，不論是單一罪或數罪合併執行10年以上的判決，即便未判決定讞，同樣不得登記為總統等公職候選人。

法界人士表示，《總統副總統選罷法》當初立法理由是「所受宣告之刑度甚重，反社會性顯較強烈，於案件確定前自不宜准其參選」，所以不論是單一刑度或是合併定應執行刑，只要超過10年都不宜參選。因此，柯若仍想保有參選權利，首要之務就是力拚京華城貪污案、政治獻金公益侵占案皆無罪，或退而求其次，在登記為候選人前，力拚貪污罪尚未定讞，且相關涉犯的案件，無論單一罪或合併執行加總刑期皆不超過10年。

不過，柯當初遭檢方求刑28年又6個月，所涉犯罪嫌包括貪污、公益侵占及背信等，刑度都不同，其中收賄罪又分「違背職務」或「不違背職務」，最低刑度分別是10年以上及7年以上，有政壇人士接受本刊採訪認為，選罷法相關規定對於所謂「10年以上有期徒刑之判決」，其實沒有明文寫清楚，到底是指單一罪的刑度，或指合併執行的加總刑期？且印象所及也沒有前例，若柯一、二審在個別案件遭判刑度沒超過10年、但合併執行刑期在10年以上，屆時柯能否登記參選，支持者或許會有不同看法而引發爭議，要看中選會如何認定。

