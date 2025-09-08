中秋前夕宵小蠢動　里港警出擊守護泰國蝦

▲里港警方巡視泰國蝦池。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

中秋佳節將至，泰國蝦需求大增，里港、九如及鹽埔鄉為主要養殖重鎮，長年供應全台市場，卻也成為宵小覬覦目標，為守護養殖戶心血，里港警分局自9月4日起啟動為期1個月「安心養殖」專案，首日晚間集結12名警力、5部警車，由分局長帶隊巡守重點養殖區，並拜訪業者傾聽需求，展現全力守護產業決心。

隨著中秋佳節將近，應景食材需求大幅提升，里港警分局轄內里港鄉、九如鄉及鹽埔鄉是台灣主要泰國蝦養殖重鎮，養殖面積廣、產量穩定，長年供應各地市場，是地方重要的經濟命脈，然而每逢節慶前夕正值市場需求高峰，也是宵小覬覦的時機，稍有不慎便可能造成養殖戶重大損失。

里港警分局為全力守護養殖戶心血，讓泰國蝦能順利上市，自9月4日起正式啟動為期一個月的「安心養殖」專案，以守護農漁業與電纜線安全為目標，確保養殖戶安心備貨、民眾安心過節，專案首日晚間集結警力12名、警車5部，由分局長親自實施戶外勤教，帶隊前往轄內重點養殖區域，除實地勘查治安狀況外，也主動拜訪養殖戶，傾聽業者需求，展現警方守護產業安全的決心。

分局長邱逸樵表示農民與養殖戶是地方經濟的根基，警方責無旁貸，會持續透過機動巡邏、科技監控及社區合作，強化預防作為，降低竊案發生率，此次除規劃警力針對養殖池周邊道路、進出要道與易發生竊案的區域加強巡邏外，也同步針對電纜線竊盜案件進行防制，避免因竊線導致供電中斷，影響養殖環境，同時呼籲養殖戶落實自我防護，例如加裝監視器、警報器或感應燈增加警示、照明，並留意可疑人、車輛動態；一旦發現異常情況，立即撥打110報案，警方將即刻派員到場處理，期盼透過警民合作，共同營造平安、祥和的社會環境，讓民眾能安心享受中秋佳節。