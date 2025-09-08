　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

彰化婦與家人爭執失蹤　女兒心急報案…潮州警跨縣火速尋獲

▲潮州警方找到67歲婦人。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲潮州警方找到67歲婦人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

彰化67歲婦人與家人爭執後獨自騎車外出未返，疑似失蹤。警方立即啟動調查，透過手機定位發現訊號落在屏東潮州鎮，隨即通知潮州分局協助。員警擴大搜索未果後，再研判婦人可能返竹田老家，果然在泗洲村發現機車與本人。確認平安後，警方通知家屬到場，母女團聚一家人喜極而泣。

日前彰化縣一名朱姓女子向田中分局報案，稱67歲母親因與家人爭執後，獨自騎乘機車外出未返，疑似失蹤，心急之下請求警方協助。

警方受理後立即展開調查，透過手機定位掌握婦人手機訊號顯示於屏東縣潮州鎮一帶，隨即通報潮州分局協助。潮州分局員警獲報後，立即擴大搜尋範圍，針對公共場所全面清查，但初步均未有進展。

經進一步研判，警方懷疑婦人可能返回屏東縣竹田鄉老家休息，遂派員加強周邊巡查。最終在竹田鄉泗洲村老家附近，發現她所騎乘之機車，並順利尋獲本人。經確認身體狀況安好後，警方立即通知家屬到場，家屬聞訊欣喜萬分，對警方積極協助深表感謝。

潮州分局呼籲，民眾遇有家庭爭執或情緒不穩時，應以冷靜溝通為原則，避免因情緒化行為導致意外或危險；如家屬發現親人有異常情況，應立即向警方通報，以利及時協助，確保人身安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
414 1 6357 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／下班注意！大雷雨炸3縣市
快訊／柯文哲抱怨24小時看不到陽光　北所：有提供
新北發生離奇命案！　死者身分成謎
柯文哲歸來！一票狂洗「兩個太陽」　名醫神比喻笑了
台中2少女看電影被打！女星暖心傳訊、視訊關心
快訊／柯文哲才吃完豬腳麵線！黑衣男「撒冥紙」吼：台灣沒司法了
I’m donut？甜甜圈出包　業者道歉：已全額退款
柯文哲怒轟賴清德演說9分鐘　律師團急提醒：記得明天準時出庭

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中秋前夕宵小蠢動　里港警出擊守護泰國蝦

彰化婦與家人爭執失蹤　女兒心急報案…潮州警跨縣火速尋獲

一肩挑兩老！屏東婦人獨撐家計　枋寮警+志工送物資助渡難關

迎新開學　雲林家扶千戶家庭喜獲二林天人宮愛心物資

台東稅務局奪財政部年度考核佳績　兩個第一、一個第三全國領先

南消推AI智慧型瓦斯爐　守護長輩廚房安全防乾燒

和逸飯店台南西門館推「抓周＋性別派對」　一站式親子新亮點

攜手守護每個家　台東縣府跨域合作獲衛福部肯定

台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

五鮮級野獸霸氣衛冕！Absolute3x3台南站掀熱潮　王志傑燃爆主場

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

中秋前夕宵小蠢動　里港警出擊守護泰國蝦

彰化婦與家人爭執失蹤　女兒心急報案…潮州警跨縣火速尋獲

一肩挑兩老！屏東婦人獨撐家計　枋寮警+志工送物資助渡難關

迎新開學　雲林家扶千戶家庭喜獲二林天人宮愛心物資

台東稅務局奪財政部年度考核佳績　兩個第一、一個第三全國領先

南消推AI智慧型瓦斯爐　守護長輩廚房安全防乾燒

和逸飯店台南西門館推「抓周＋性別派對」　一站式親子新亮點

攜手守護每個家　台東縣府跨域合作獲衛福部肯定

台東警強化交通執法　暑假後事故數下降

五鮮級野獸霸氣衛冕！Absolute3x3台南站掀熱潮　王志傑燃爆主場

快訊／下班注意！大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝

99購物節攻略懶人包！電商優惠亮點一次看　省錢精準開搶

李長榮發表先進半導體製程濕式配方　支援晶圓清洗、封裝後清洗

哪些星座是朋友圈的「黏合劑」？這三個星座絕不讓友情消散

柯文哲交保重提在押舍房不見天日　北所澄清：已供保健所需光線通風

蘆洲離奇命案！1女發黑躺床飄濃濃屍臭…「假名租屋6年」身分成謎

讚柯文哲意志力堅定、不屈服　徐巧芯：推司法改革讓眾人受保障

中秋前夕宵小蠢動　里港警出擊守護泰國蝦

陸網紅嗆「捐4億」支持攻台　挨批賺愛國流量

俄軍史上最猛空襲！川普喊「很不開心」　歐洲領袖急訪美拚止戰

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

地方熱門新聞

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

雨炸台中！必比登餐廳變「流水席」

9寶爸腦死留妻小10人　縣府出手了

85歲粉圓冰嬤養2中風兒　拒捐款：給更苦的人

高雄中元前驚見誦經車　法師站一排繞街

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

快訊／雨灌台中！圖書館變「水濂洞」

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

快訊／台中路樹倒塌！1騎士1轎車被壓

台南麻豆消防廳舍新打卡點！義消、婦宣合力捐宣導品助防災

台南官田天然氣井回饋金首發　兩里居民每人可領1400元

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

更多熱門

相關新聞

賊伸手偷錢落荒逃 　警90分鐘逮人

賊伸手偷錢落荒逃 　警90分鐘逮人

1名男子趁店家不注意伸手竊取抽屜現金，遭喝斥後丟下紙鈔落荒而逃，雖未造成財物損失，卻嚇壞店家，屏東警分局獲報調閱監視器，僅90分鐘便鎖定並逮獲41歲賴姓男子，訊後依竊盜未遂罪嫌送辦。

丈夫成植物人、婆婆90歲　警+志工助她渡難關

丈夫成植物人、婆婆90歲　警+志工助她渡難關

店內做不雅動作　屏東男妨害害風化送辦

店內做不雅動作　屏東男妨害害風化送辦

「通緝犯父」被擊斃　3小姊弟失蹤4年獲救

「通緝犯父」被擊斃　3小姊弟失蹤4年獲救

陸公開「一貫道復辟案」細節 鼓吹「發展成員年齡越小功德越大」

陸公開「一貫道復辟案」細節 鼓吹「發展成員年齡越小功德越大」

關鍵字：

失蹤警方搜救家庭安全

讀者迴響

熱門新聞

台中2少女看電影　遭鄰座男客拖出痛毆

柯文哲復仇海嘯掀動！　周玉蔻估：柯2026選「這縣市」毀滅賴清德

勇警跳海救一家四口「雙腿詭發黑」名醫搖頭！乩童：你擋了抓交替

妻子懷孕待產！尪偷吃她閨蜜搞大肚

32歲4寶人妻「遭男友輾斃」背景曝光！雙方抖音認識

大蟑螂攻陷東日本　關鍵原因好意外

幫林智勝跳開場舞被酸　15歲女兒回應

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

網紅若盈「拍片餵狗喝酒」炎上！狗喝醉狂吠

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

雪碧驚爆遭性侵

做夢也沒想到「民眾黨這麼乾淨」　柯：賴清德好好想一想

龔美富道歉聲明「隻字未提江祖平」惹怒網

女兒看電影遭暴力男打到腦震盪！父不滿影城作為

澎恰恰賣地瓜還債「從早拚到深夜」？真相曝光

更多

最夯影音

更多

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面