彰化婦與家人爭執失蹤　女兒心急報案…潮州警跨縣火速尋獲

▲潮州警方找到67歲婦人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

彰化67歲婦人與家人爭執後獨自騎車外出未返，疑似失蹤。警方立即啟動調查，透過手機定位發現訊號落在屏東潮州鎮，隨即通知潮州分局協助。員警擴大搜索未果後，再研判婦人可能返竹田老家，果然在泗洲村發現機車與本人。確認平安後，警方通知家屬到場，母女團聚一家人喜極而泣。

日前彰化縣一名朱姓女子向田中分局報案，稱67歲母親因與家人爭執後，獨自騎乘機車外出未返，疑似失蹤，心急之下請求警方協助。

警方受理後立即展開調查，透過手機定位掌握婦人手機訊號顯示於屏東縣潮州鎮一帶，隨即通報潮州分局協助。潮州分局員警獲報後，立即擴大搜尋範圍，針對公共場所全面清查，但初步均未有進展。

經進一步研判，警方懷疑婦人可能返回屏東縣竹田鄉老家休息，遂派員加強周邊巡查。最終在竹田鄉泗洲村老家附近，發現她所騎乘之機車，並順利尋獲本人。經確認身體狀況安好後，警方立即通知家屬到場，家屬聞訊欣喜萬分，對警方積極協助深表感謝。

潮州分局呼籲，民眾遇有家庭爭執或情緒不穩時，應以冷靜溝通為原則，避免因情緒化行為導致意外或危險；如家屬發現親人有異常情況，應立即向警方通報，以利及時協助，確保人身安全。