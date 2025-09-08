　
民生消費

【廣編】落髮救星來了！愛爾麗攜手韓國Dr.Scalp絲客富頂尖科學頭皮管理　揭開「生髮4.0 科學新時代」

▲▼愛爾麗,Dr.Scalp絲客富,落髮,生髮,韓國,科技。（圖／業者提供）

▲愛爾麗×Dr.Scalp，共創無落髮新世代，圖左為Dr.Scalp鄭孝俊社長，右為愛爾麗集團董事長常如山。

圖、文／Dr.Scalp絲客富提供

愛爾麗集團先前於9月1日舉辦《Dr.Scalp落髮專科品牌發布會》，宣布與韓國頂尖頭皮管理暨生髮品牌Dr.Scalp絲客富達成策略合作，首次將醫療級頭皮與毛囊管理系統引進台灣，並同步展開全台據點布局。這不僅是Dr.Scalp首次海外授權，更凸顯台灣在亞洲生髮醫療市場的重要地位。

Dr.Scalp深耕頭皮健康管理超過20年，擁有多項影像診斷專利與毛囊活化技術，已於韓國、中國及全球10多國、逾300間據點應用。其創辦人鄭勛教授以臨床數據打造「專業頭皮管理系統」，能有效改善多種類型落髮。此次導入台灣的核心技術涵蓋落髮分型診斷、毛囊活化養護、高滲透型安瓶與再生因子導入、頭皮影像追蹤，以及台韓醫師聯合評估，針對雄性禿、產後落髮、術後修復與壓力型掉髮等族群，提供更科學化、精準化的照護方案。

愛爾麗董事長常如山表示，此次合作讓集團正式由醫美跨足毛髮健康，Dr.Scalp將成為旗下「落髮專科」核心品牌，進駐全台主要診所，構築完整醫療網絡。未來雙方也將展開聯合研發，並推廣至亞洲市場，象徵台灣生髮醫療邁入「生髮4.0」時代，掀起「停止落髮的科技革命」，重新定義毛髮健康與產業標準。

即日起啟動「免費頭皮健檢」限時活動

為響應本次品牌合作發布，愛爾麗集團同步推出限時體驗回饋，即日起凡加入愛爾麗Dr.Scalp官方LINE@完成預約，即可免費體驗一次【落髮健檢・頭皮專業檢測】服務。

【廣編】落髮救星來了！愛爾麗攜手韓國Dr.Scalp絲客富頂尖科學頭皮管理　揭開「生髮4.0 科學新時代」

