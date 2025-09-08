小草北檢外迎接！　柯文哲14:30現身：很多法警根本是柯粉

▲民眾黨前主席柯文哲發表談話。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇晏男／台北報導

涉京華城案被羈押禁見近1年的民眾黨前主席柯文哲今（8日）7000萬交保。柯文哲交保後步出北院時問檢察官說，你們查一年查到什麼？什麼都沒有查到，民進黨作夢也沒想到，民眾黨怎麼會這麼乾淨；這一年，他遇到很多司法人員，特別是看守所法警，「坦白說很多法警根本是柯粉」，他們都非常兢兢業業、很認真工作，但就是這幾個檢察官把中華民國司法信任度摧毀掉，大家非常明白，大罷免32:0，檢察官是非常重要因素。

台北地院5日裁定涉京華城案的民眾黨前主席柯文哲7000萬交保，柯經兩天思考後，8日向律師表達願交保，並由柯妻陳佩琪辦理相關程序。柯文哲約下午2時半許現身並發表談話。柯說，首先他要謝謝小草支持，「這一年有你們，我才能撐到現在」，尤其在父親病危時是他最難挨的時候，「你們呼喊聲，要阿北加油，讓我有勇氣走到現在」。



▲小草8日集結在北檢外，迎接交保後的柯文哲，過程中小草不斷高呼柯的名字。（圖／記者徐文彬攝，下同）

柯文哲說，這案在台灣紛紛擾擾一年，可以說是不管是他的帳戶、陳佩琪帳戶、三個小孩帳戶，從國內查到國外，甚至他的住家、辦公室、民眾黨中央黨部、李文忠辦公室也被抄，「我們助理、秘書也被抄家」， 連銀行保險箱都打開看、連USB去查有沒有虛擬貨幣、冷錢包，但請問檢察官，你們查一年查到什麼？什麼都沒有查到，民進黨作夢也沒想到，民眾黨怎麼會這麼乾淨，公務員作證時說過程合法、長官也沒有任何交代跟指示，只是照程序走。



柯文哲表示，他的疑問是，檢察官不是市政專業、都市計畫專家，所有公務員都說是合法，為什麼檢察官說不合法？然後檢察官跟他律師在爭吵關他的法源有沒有法源基礎；尤其這一年，他遇到很多司法人員，特別是看守所法警，「坦白說很多法警根本是柯粉」，他們都非常兢兢業業、很認真工作，就是這幾個檢察官把中華民國司法信任度摧毀掉，大家非常明白，大罷免32:0，檢察官是很重要因素。

由於民眾黨號召支持者今下午1時在北檢外迎接柯文哲，儘管被警方阻擋在愛國西路上，但當柯文哲致詞時，能明顯聽到他們的呼喊聲。