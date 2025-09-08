逃過烏克蘭戰火「坐火車竟遭刺死」　她背後遇襲畫面曝光

▲伊琳娜遭後座乘客刺殺身亡。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

23歲的伊琳娜（Iryna Zarutska）逃離家鄉烏克蘭戰火，來到美國展開新生活，卻在北卡州遭陌生男子持刀刺死。如今警方公布監視器拍攝影片，引發各界震驚。

根據畫面，8月22日，伊琳娜乘坐輕軌列車「Lynx Blue Line train」時，獨自坐在座位上滑手機，正後方男嫌突然起身，掏出摺疊刀展開攻擊，地板頓時濺滿血跡。

行凶過後，男嫌竟若無其事地在車廂內走動，甚至脫下沾染血跡的連帽上衣，冷靜等候列車進站才離開。

伊琳娜2022年從烏克蘭來到美國，遇害時仍穿著生前工作的披薩店制服。她任職的Zepeddie's披薩店發布聲明哀悼，「我們失去一位出色員工，更失去真正的朋友。」

35歲男嫌布朗（Decarlos Brown Jr.）是一位遊民，2014年起累積至少14次被捕紀錄，曾因武裝搶劫服刑5年，2020年出獄後又因攻擊姊姊落網。儘管他前科累累，但犯案時顯然是自由之身。

這起事件更引發北卡州政壇激烈砲火。民主黨籍市長萊爾斯（Vi Lyles）6日發文感謝媒體一開始沒有公布監視器畫面，卻未直接譴責暴力行為，遭到共和黨議員的嚴厲批評。