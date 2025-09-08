　
國際

日樂園哥吉拉設施宣傳照紅了　3女被網友吐槽：新迷因

二次元之森的哥吉拉。（圖／達志／美聯社）

▲二次元之森的哥吉拉。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本動漫主題樂園「二次元之森」有個哥吉拉遊樂設施，近日官方X分享宣傳照意外引發討論，因為3名女子手拿P90衝鋒槍，不過槍口全對自己，這也讓不少網友吐槽，「我有一種感覺，一個新的迷因已經誕生」、「但說真的，用P90能跟哥吉拉打嗎？」

哥吉拉宣傳照意外引發討論，因為女子拿槍槍口全對自己。（圖／翻攝【公式】ゴジラ迎撃作戦 X）

▲哥吉拉宣傳照意外引發討論，因為女子拿槍槍口全對自己。（圖／翻攝【公式】ゴジラ迎撃作戦 X）

據悉，該設施名為「ゴジラ迎撃作戦～国立ゴジラ淡路島研究センター～」，官方在X發文，跟朋友或獨自一人，在巨大的哥吉拉背後拍下最棒的照片，充滿震撼力。從照片中可見，3名女子手持P90衝鋒槍，但槍口都是對自己。

此文一出，不少網友紛紛留言「我有一種感覺，一個新的迷因已經誕生」、「當哥吉拉靠得這麼近時，絕對是要用P90，我可能也會這樣做」、「在宣傳影片中，她們拿正確的方向，所以也許是故意這樣做的，以引起轟動」、「大家都在吐槽拿槍的姿勢，但仔細看，槍托那邊有個洞，也許這只是把P90倒過來設計的虛構槍吧？我也不確定啦。」、「但說真的，用P90能跟哥吉拉打嗎？如果是我的話，手上拿的武器是P90，我肯定先逃。」

此外，不少網友也貼出一些ACG作品，也有人把槍枝搞錯方向，或是拿BB槍拍片，有生存遊戲店家翻拍成宣傳圖，還有人設計反拿的P90，改名09-P。

好友家慶生成惡夢！　印度20歲女受困整晚「遭2男鎖門性侵」

凱特金髮惹議後悄悄回歸棕髮　穿6萬黑西裝看球向「她」致敬

「河馬猛撞翻船」全員拋飛落水！　11人墜河下落不明

以色列防空失靈？葉門反抗軍無人機罕見「擊中機場」

機場發現行李離奇消失　男靠「AirTag追蹤」廢墟目睹詭異景象

逃過烏克蘭戰火「坐火車竟遭刺死」　她背後遇襲畫面曝光

日樂園哥吉拉設施宣傳照紅了　3女被網友吐槽：新迷因

醫院鼠患！印度2新生兒「躺加護病房遭咬傷」　雙雙身亡

悠閒養老？日夫妻砸退休金買鄉村房　1.5年後慘賠返東京

資深員工無意中訓練AI竟被取代　任職25年遭裁員

【救護車分秒必針】保時捷駕駛「硬擋不讓」...騎士出手網讚爆！

我看完演唱會的精神狀態#李多慧

蔡依林唱〈假裝〉忘詞XD　自嘲：巧虎熬夜不漂亮了

【暴雨轟炸】台中瞬間淹水！北屯馬路成黃河

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

劉宇寧直播罕見動怒！遭瞎傳秘戀經紀人

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！　哽咽：大膽去做，萬一實現了呢？

【國道重大車禍】高雄聯結車撞遊覽車1傷1命危

【昔日戰友】驚喜現身林智勝引退儀式！林泓育與大師兄擁抱淚崩

【忘穿襪的代價】消防員鞋子卡死　3人幫忙扯才脫下XD

