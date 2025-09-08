日樂園哥吉拉設施宣傳照紅了　3女被網友吐槽：新迷因

▲二次元之森的哥吉拉。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

日本動漫主題樂園「二次元之森」有個哥吉拉遊樂設施，近日官方X分享宣傳照意外引發討論，因為3名女子手拿P90衝鋒槍，不過槍口全對自己，這也讓不少網友吐槽，「我有一種感覺，一個新的迷因已經誕生」、「但說真的，用P90能跟哥吉拉打嗎？」

▲哥吉拉宣傳照意外引發討論，因為女子拿槍槍口全對自己。（圖／翻攝【公式】ゴジラ迎撃作戦 X）

據悉，該設施名為「ゴジラ迎撃作戦～国立ゴジラ淡路島研究センター～」，官方在X發文，跟朋友或獨自一人，在巨大的哥吉拉背後拍下最棒的照片，充滿震撼力。從照片中可見，3名女子手持P90衝鋒槍，但槍口都是對自己。

此文一出，不少網友紛紛留言「我有一種感覺，一個新的迷因已經誕生」、「當哥吉拉靠得這麼近時，絕對是要用P90，我可能也會這樣做」、「在宣傳影片中，她們拿正確的方向，所以也許是故意這樣做的，以引起轟動」、「大家都在吐槽拿槍的姿勢，但仔細看，槍托那邊有個洞，也許這只是把P90倒過來設計的虛構槍吧？我也不確定啦。」、「但說真的，用P90能跟哥吉拉打嗎？如果是我的話，手上拿的武器是P90，我肯定先逃。」

此外，不少網友也貼出一些ACG作品，也有人把槍枝搞錯方向，或是拿BB槍拍片，有生存遊戲店家翻拍成宣傳圖，還有人設計反拿的P90，改名09-P。

