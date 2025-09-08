柯文哲退房前吃什麼？「在看守所吃的最後一餐」曝光

▲囚車將柯文哲押送台北地方法院。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城容積弊案，5日北院裁定柯文哲7000萬交保，今（8）日10時51分，北院囚車出發前往北所接柯文哲，稍早12時23分囚車已抵達北院。隨著柯文哲確定「退房」，也讓網友好奇他在看守所的最後一餐是吃什麼？

柯文哲深陷京華城風暴，於113年9月5日偵查中被羈押禁見獲准，期間僅短暫交保幾天，隨即再逆轉羈押至今。4日北院提訊決定是否延押，5日北院裁定柯文哲7000萬交保，限制出境、出海8月，須接受電子監控。

據了解，柯文哲本來不想為了保證金，再向人借錢，因此律師團就發聲明表示，要「再行深思」。不過今（8日）早，柯文哲已經點頭同意交保。今10時51分，北院囚車也出發前往北所接柯文哲，12時23分囚車則已抵達北院，柯文哲表情相當淡定。

▲看守所菜單。（圖／翻攝自法務部矯正署台北看守所菜單）

由於柯文哲確定「退房」，因此也有網友好奇，他在看守所的最後一餐，吃的是什麼菜色？根據法務部矯正署台北看守所的9月份菜單，可知今日的早餐是玉米絞肉粥、豆棗和蔭瓜；午餐是沙茶牛肉、炸飛魚卵香腸、滷里肌大排、魚丸湯。不過根據時間推斷，柯文哲在看守所吃的最後一餐，比較有可能是早餐。