幫林智勝跳開場舞「被酸靠關係」　15歲女兒高EQ回應：會更努力

味全龍「大師兄」林智勝引退系列賽，特地找來林智勝的15歲女兒林禹融表演。林禹融賣力熱舞，畫面在網路上瘋傳，也引起討論，本人日前便透過Threads表示，能和小龍女一起跳開場舞很榮幸，她有看到大家的留言，不論好壞都很感謝，至於被說靠關係，她自己是當成笑話在看，以後也會更努力。

林禹融在引退賽上表演的畫面瘋傳，有鼓勵、有建議，也有一些酸言酸語。對此，她就在Threads上發文表示，她看到很多人在討論她5日的開場舞，能和小龍女一起跳開場，真的很榮幸，而且能在這麼大的場子為爸爸跳舞，真的很開心。

林禹融說，她當天的表情管理確實不太好，自己看了也覺得不太OK，但她自認已經很努力了，看到大家的留言，不論好壞，她都很感謝。她也說，在這麼大的場子表演很困難，她當然有做不好的地方，所以會改進，變得越來越好。

▲林智勝女兒和小龍女一起跳開場舞 。（圖／記者李毓康攝）

林禹融昨（7）日也發文說，她表演得很開心，有很多球迷一看到她，就鼓勵她，真的非常感謝。面對酸言酸語，她也展現高EQ，說自己不在意那些垃圾話，沒有必要浪費時間在他們身上，至於被說靠關係，她則是當成笑話在看，不過無論如何，她以後還是會更努力，「真的真的非常謝謝你們」。

貼文曝光後，小龍女成員賴可溫暖回應，「第一次站上大巨蛋舞台還要記這麼多舞，你真的已經很棒很棒！光是願意在爸爸的引退賽站出來就非常不容易了」。樂天女孩舞蹈總監陸筱晴表示，「禹融寶寶！你真的非常棒，我見證了你從小到大在舞蹈上的成長與進步，這次又與啦啦隊合體，你的表現真的非常好，身為老師，我真得覺得很感動！繼續發亮」。