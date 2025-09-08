　
15年最長紅月！　月全食凌晨登場

▲台北天文館直播月全食。

記者陳俊宏／台北報導

「月全食」天象今天凌晨登場，可惜因雲層過多，台灣各地許多人無法親眼目睹。台北天文館表示，月亮缺角變暗的「本影食」自0時27分初虧開始，至3時57分復圓結束，其間月球轉為赤銅色「紅月」的全食階段長達1時23分，是未來15年內，本地可見紅月最長的一次。

▼月全食「食甚」階段，月球進入地球本影最深處，月面呈更暗的赤銅色。（點圖可放大／翻攝「台北天文通」臉書

月全食、紅越、血月。（圖／翻攝「臺北天文通 」臉書）

台北天文館說明，月食為月球進入地球影子而短暫變暗的少見天象，可分為本影食的月全食、月偏食，以及半影月食三種；台灣在未來10年內，可見到本影月食共9次，其中月全食7次，但只有3次為全程可見且適合觀賞，看到「紅月」的機會有7次。

台北天文館指出，台灣下次可見月全食為2026年3月3日，但為月出帶食，無法看到初虧到食既的過程；而下次要觀賞全程可見的月全食，則要等到2028年12月31日。

台北天文館提到，本次月全食最精彩的部分為1時30分至2時53分，月球完全進入地球本影內的「全食」階段，其中2時12分為月球通過地球陰影中央的「食甚」；在全食階段內，月球將因地球大氣折射的少許陽光而轉為暗紅色，俗稱紅月或血月，是月全食最為奇特而震撼的景象；而全食期間月面亮度及顏色變化與地球大氣狀態有關，是重要的科學觀測項目。

