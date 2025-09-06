烏克蘭：俄近70萬大軍部署烏克蘭　北韓兵力砲彈助攻

▲烏克蘭表示，目前有將近70萬俄羅斯軍人被部署在烏克蘭境內。圖為俄羅斯軍隊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫（Andrii Yusov）5日接受烏克蘭新聞頻道Novyny.Live採訪時表示，目前有將近70萬俄羅斯軍人被部署在烏克蘭境內，包括國民兵、特種部隊以及支援單位小組，絕大多數是在頓內茨克州。

基輔獨立報報導，烏克蘭軍隊在全國各地約有近90萬兵力，但根據總統澤倫斯基今年1月的說法，俄羅斯在部分前線地區擁有人數優勢，當時在烏克蘭的俄羅斯士兵總計約60萬人。

俄羅斯透過部署新的士兵來彌補戰場上的損失，也有北韓兵力支援，協助抵禦烏克蘭對俄羅斯邊境地區的入侵。2024年底，大約有1.1萬至1.2萬名北韓士兵被派往俄羅斯庫斯克州，如今還預計會再有數千名增援兵力陸續抵達。

當被問及北韓部隊是否參與烏克蘭境內的軍事行動時，尤索夫稱，北韓兵力現階段只待在俄羅斯境內。

尤索夫還說，在前線區域朝烏軍發射的砲彈約有4至6成是北韓製造，這數字相當龐大，如果沒有北韓的支援，俄羅斯火力支援與打擊能力將大幅減弱，比起派兵支援，北韓的砲彈與飛彈補給扮演更重要的角色。