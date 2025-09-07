快訊／暴雨轟炸大台中！北屯馬路成黃河、必比登餐廳秒變「流水席」

記者游瓊華／台中報導

中央氣象署發布豪雨特報，暴雨襲擊台中，各地陸續傳出災情，包括北屯區大坑附近道路，雨水夾帶黃泥，整個路面大淹水；另外，知名必比登餐廳溫叨室外用餐區也疑因排水不及，水淹小腿肚，秒變「流水席」，讓用餐民眾開玩笑說，第一次吃飯吃到打赤腳。

▲知名必比登餐廳「溫叨」因排水不及，戶外用餐區大淹水，成了名符其實的「流水席」。（圖／網友Fenling Fenling Wang提供）



▲台中大坑附近的建和路二段也傳出淹水，駕駛行經都得小心翼翼。（圖／網友yuyin.chiang授權提供）



台中自今天中午過後，各地陸續降下暴雨，不少人手機都收到大雷雨即時訊息，提醒民眾所在區域附近有劇烈雷雨或降雨發生，各地也傳出災情。有網友前往台中北屯知名必比登餐廳溫叨用餐，沒想到暴雨來得又急又快，傍晚５點戶外用餐區大淹水，秒變「流水席」，用餐民眾趕緊捲起褲管，到室內躲雨；另外，建和路二段路面也大淹水，民眾開車路過膽顫心驚。

中央氣象署發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日臺中市地區有局部豪雨或大豪雨，臺北市、新北市、新竹縣、苗栗縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，臺南以北、宜蘭、花蓮地區及各地山區有局部大雨發生的機率，台中29個鄉鎮市區也有大豪雨發生機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及山洪爆發，低窪地區請慎防淹水。