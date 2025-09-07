　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

快訊／暴雨轟炸大台中！北屯馬路成黃河、必比登餐廳秒變「流水席」

記者游瓊華／台中報導

中央氣象署發布豪雨特報，暴雨襲擊台中，各地陸續傳出災情，包括北屯區大坑附近道路，雨水夾帶黃泥，整個路面大淹水；另外，知名必比登餐廳溫叨室外用餐區也疑因排水不及，水淹小腿肚，秒變「流水席」，讓用餐民眾開玩笑說，第一次吃飯吃到打赤腳。

▲台中,溫叨,淹水。（圖／網友Fenling Fenling Wang提供）

▲知名必比登餐廳「溫叨」因排水不及，戶外用餐區大淹水，成了名符其實的「流水席」。（圖／網友Fenling Fenling Wang提供）

▲台中淹水 。（圖／網友yuyin.chiang授權提供）

▲台中大坑附近的建和路二段也傳出淹水，駕駛行經都得小心翼翼。（圖／網友yuyin.chiang授權提供）

台中自今天中午過後，各地陸續降下暴雨，不少人手機都收到大雷雨即時訊息，提醒民眾所在區域附近有劇烈雷雨或降雨發生，各地也傳出災情。有網友前往台中北屯知名必比登餐廳溫叨用餐，沒想到暴雨來得又急又快，傍晚５點戶外用餐區大淹水，秒變「流水席」，用餐民眾趕緊捲起褲管，到室內躲雨；另外，建和路二段路面也大淹水，民眾開車路過膽顫心驚。

中央氣象署發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(7)日臺中市地區有局部豪雨或大豪雨，臺北市、新北市、新竹縣、苗栗縣地區及嘉義縣山區有局部大雨或豪雨，臺南以北、宜蘭、花蓮地區及各地山區有局部大雨發生的機率，台中29個鄉鎮市區也有大豪雨發生機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方、落石及山洪爆發，低窪地區請慎防淹水。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
399 1 9411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／林智勝哭了　喊話自己「你辛苦了」全場4萬名球迷紛紛鼓掌
快訊／豪雨灌爆大台中！西屯圖書館竟變「水濂洞」
快訊／松山機場「天花板突崩落」！
快訊／新店裕隆城停電！民眾摸黑用餐
快訊／龔美富請辭三立副總！　兒捲性侵風波道歉了
快訊／大雷雨晚間狂轟北北基　警戒範圍曝
快訊／林智勝引退儀式揭曉新身分！
快訊／19:29規模4.6「極淺層地震」
江祖平槓三立副總兒！吳宗憲「霧裡看花」保守發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

國際清潔空氣日！新北推「百萬人種百萬樹」　共創健康綠植城市

快訊／豪雨灌爆大台中！西屯圖書館竟變「水濂洞」　市府回應了

包種茶入餡！新北「凝翠金磚」鳳梨酥　獲日百貨青睞上架

快訊／恐怖泥流沖家門！台中暴雨「牆倒路淹」　居民：擋不住了

鹿耳門媽大愛濟世　台南正統鹿耳門聖母廟中元普渡捐2500供品禮盒

快訊／台中大豪雨路樹倒塌！釀1騎士受傷1轎車被壓

快訊／暴雨轟炸大台中！北屯馬路成黃河、必比登餐廳秒變「流水席」

台南麻豆消防廳舍新打卡點！　義消、婦宣合力捐宣導品助防災

南投旅遊好康月9/15開跑　到合法店家消費滿500可抽特斯拉

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

【銅中一點白】白瘦男為朋友勇闖健美比賽意外成為焦點！

林智勝引退賽登台合唱忍不住哭了QQ　蕭敬騰「舞台細節滿滿」超用心

舒淇「導演處女作」登威尼斯！ 全場為她鼓掌15分鐘...激動落淚

【不能讓女兒看到安寶！】爸絲滑甩尾推車閃躲電玩店XD

【小姊姊太懂照顧人】弟弟農曆七月睡不好 她奶音唸平安語求七娘媽保佑

新北板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

國際清潔空氣日！新北推「百萬人種百萬樹」　共創健康綠植城市

快訊／豪雨灌爆大台中！西屯圖書館竟變「水濂洞」　市府回應了

包種茶入餡！新北「凝翠金磚」鳳梨酥　獲日百貨青睞上架

快訊／恐怖泥流沖家門！台中暴雨「牆倒路淹」　居民：擋不住了

鹿耳門媽大愛濟世　台南正統鹿耳門聖母廟中元普渡捐2500供品禮盒

快訊／台中大豪雨路樹倒塌！釀1騎士受傷1轎車被壓

快訊／暴雨轟炸大台中！北屯馬路成黃河、必比登餐廳秒變「流水席」

台南麻豆消防廳舍新打卡點！　義消、婦宣合力捐宣導品助防災

南投旅遊好康月9/15開跑　到合法店家消費滿500可抽特斯拉

新北板橋崑崙公園9／9現場徵才　22家廠商550職缺等你來

林智勝引退致詞謝家人、隊友與球迷　哽咽喊話自己「你辛苦了」

神秘吳大哥也來了！林智勝感謝7年前人生困境拉一把

國際清潔空氣日！新北推「百萬人種百萬樹」　共創健康綠植城市

快訊／松山機場「天花板突崩落」！碎片散滿地、管線垂落畫面曝

瀧澤秀明現身小巨蛋！消失6年狀態還是超好　子弟兵IMP.嗨炸台北

快訊／豪雨灌爆大台中！西屯圖書館竟變「水濂洞」　市府回應了

田中將大驚喜祝福林智勝「對決很光榮」　李承燁：讓亞洲看台灣力量

Apple Watch呼吸障礙追蹤怎麼用？實測30天在家也能防睡眠呼吸中止症

包種茶入餡！新北「凝翠金磚」鳳梨酥　獲日百貨青睞上架

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

地方熱門新聞

林奕含父親、名醫林炳煌宣布退休

快訊／台中太平暴雨「圍牆倒、馬路淹」

雨炸台中！必比登餐廳變「流水席」

快訊／台中路樹倒塌！1騎士1轎車被壓

「幽靈惡臭」肆虐竹北　擬祭檢舉獎金

桃園體育表揚　張善政感謝選手爭光

桃園觀旅局前進越南　推廣多元旅遊體驗

竹北塑膠臭味查不到！環保局回應了

羅漢松母株結實累累！台南水道博物館掀起「秋日拾果潮」

台東3姊妹疑集體食物中毒！緊急送醫

永康連棟鐵皮火警！3人受困驚險脫困疑電氣設備釀災

點了恐被騙！詐團寄「交通事件待辦」信件　監理站揭真相

台南永康區強化防災應變！跨區桌演＋避難收容實作提升守護力

2025竹塹中元城隍祭熱鬧登場

更多熱門

相關新聞

快訊／台中路樹倒塌！1騎士1轎車被壓

快訊／台中路樹倒塌！1騎士1轎車被壓

對流雲系旺盛，氣象署今天（7日）對全台多地發布豪、大雨特報，其中台中市為紅色警戒「大豪雨」，台中西屯青海路、文心路口傍晚5時許疑因強風豪雨，發生路樹倒塌，造成1輛轎車被壓、1名機車騎士自摔受傷。

告別戰留傳奇！林智勝305轟　龍隊11比1勝利完美落幕

告別戰留傳奇！林智勝305轟　龍隊11比1勝利完美落幕

退休婦遇投資詐騙　警耐心勸導保住40萬

退休婦遇投資詐騙　警耐心勸導保住40萬

快訊／林智勝引退賽開轟全場歡呼

快訊／林智勝引退賽開轟全場歡呼

9/9體育日好康限定！台中公立運動中心全免費

9/9體育日好康限定！台中公立運動中心全免費

關鍵字：

台中淹水暴雨影音

讀者迴響

熱門新聞

花蓮9寶爸將拔管！妻淚：別再攻擊了

午後全台變天　塔巴颱風最新路徑曝

沒人敢幫江祖平！他警世：嚴重度堪比李宗瑞

快訊／藍心湄發聲了：罪犯就去坐牢！力挺江祖平

超速67公里抓包！駕駛喊「餘弦效應」

柯文哲仍深思是否交保　司改黨主席：不要

撿到價值995萬金條　婦：以為是假的

柯文哲逆轉交保　命理師預言「2028選舉結果」

路遇車禍救人　護士驚見死者是男友

李燕一路爆哭回台中！繼子摔車滾5圈傷勢曝

虞書欣「習慣性霸凌」逼她輕生！搶救3天才活

江祖平：我沒什麼好失去的

江祖平深夜突貼全黑圖！　憂龔家父子埋伏住處外：我真的好累

性侵案「遭轟檢討江祖平」！李怡貞道歉了

《如懿傳》辛芷蕾奪威尼斯影后！

更多

最夯影音

更多

【高速猛撞】新店BMW疑過彎太快！　衝撞施工貨車30歲工人傷重不治

【男以置信】怎麼有被Kiss Cam強制GAY婚的問題？

【林智勝引退賽應援曲】 #李多慧 與大師兄女兒同框熱舞！

【舞力全開！】女兒林禹融引退賽熱跳開場舞　林智勝：彩排很久她蠻認真的

【致敬大師兄】張惠妹帶領全場4萬人哼唱林智勝應援曲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面