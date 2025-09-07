北市男酒駕撞倒4機車　找妻頂罪露餡...誇張夫妻判決出爐

▲去年6月中山區中原街發生一起夫妻酒駕頂替案件，兩人均遭公共危險罪送辦判刑。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

去年6月22日9時許，北市中山區發生一起誇張的酒駕案件，許男（45歲）酒後駕車行經中山區中原街時，不慎倒車連撞路邊停放的4輛機車，許男因心虛，隨即由同車的葉姓妻子（45歲）頂替駕駛，卻因行徑可疑被附近民眾攔下並報警。

警方獲報趕抵現場，立即對兩人進行酒測，結果許男酒測值高達1.10mg/L，葉女也達0.71mg/L，兩人明顯均酒駕上路觸犯公共危險罪；葉女一開始還想替丈夫頂罪，但經路旁騎士目擊向警方反應，警方告知冒名頂替的法律責任後，葉女才坦承錯誤，但兩人均有酒駕事實。警方依法將兩人依公共危險罪嫌送辦。

警方查出，許男2020年就在桃園地區有酒駕紀錄，卻仍不知悔改；葉女事發當日在林森錢櫃與友人飲酒後，呼叫丈夫來接她返家，未料丈夫竟酒駕上路，行經中原街擦撞路邊機車後，葉女還試圖頂替，打算把車輛開往附近停車場，最終遭民眾發現。去年8月台北地院對兩人簡易判決，許男酒駕累犯，處有期徒刑5月、葉女酒駕處有期徒刑3月，均可易科罰金。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

印尼妹被逼賣淫心臟病發身亡 人蛇竟恐嚇嫖客：公布你買春紀錄

人蛇夫妻曝光！逼印尼女「接客接到死」 1天10組只給500人間煉獄



血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車 地獄淫魔「1人蹂躪20女」