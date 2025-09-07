酒駕4度被抓！男駕駛竟是桃園蘆竹某國小教師　教育局：從重懲處

記者楊淑媛、劉人豪／桃園報導

新北市林口區今（7）日凌晨12時許，一輛汽車行駛在文化三路二段上擦撞路邊機車，警方獲報前往攔截逃逸的47歲許姓男駕駛，發現其渾身酒氣曾有過3次酒駕紀錄，警方依法帶回偵辦，另開出18張罰單。而許男是桃園市蘆竹某國小教師，教育局已建議學校依《教師法》或《教育人員任用條例》規定，從重懲處並先予以停職處分。

▲有多次酒駕紀錄的許男為國小老師，教育局已建議學校從重懲處並先予以停職處分。（圖／記者陸運陞翻攝，下同）

據了解，涉嫌酒駕肇事撞警的許男，6日晚間與朋友相約在林口文化三路二段某汽車旅館喝酒唱歌，凌晨時分許男自行開車離開，沿著文化三路直行，行經文化三路二段卻不慎擦撞路邊臨停的機車，許男卻未下車查看，反而加速逃離現場。

警方獲報後展開攔截圍捕，警員下車攔查時，許男卻直接衝撞，導致警員肢體輕微擦、挫傷，送醫治療後無大礙。最後許男將車停在育林街，隨後下車徒步逃跑，但仍被趕來的支援警力逮捕，經酒測數值高達0.94 mg/l，員警立即逮人。經查許男為酒駕累犯，包含這次已多達4次，警詢後依公共危險、妨害公務罪移送新北地檢偵辦，而許男逃逸沿途違規，警方另開出18張罰單，最高可處14萬1000元罰鍰。

桃園市教育局副局長賴銀奎指出，程序上先由學校的教評會開會討論，並於明（8）日上午召開；以教育局「酒駕零容忍」立場，案師酒駕行為除嚴重影響公共安全且是累犯，並損害學校及教育聲譽，教育局已建議學校依《教師法》或《教育人員任用條例》規定，從重懲處並先予以停職處分。

