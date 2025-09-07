馬祖為期2個月化身戶外藝術展場　觀光署長：鎖定國際高端客

▲台灣藝術家彭雅倫在梅石軍官茶室以《白馬非馬》轉化女神信仰與女性生命力。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

「第三屆馬祖國際藝術島」9月5日至11月16日展開，今年共有55件作品遍佈四鄉五島，將馬祖打造為大型戶外展場。觀光署長陳玉秀表示，馬祖每年平均有20萬名旅客，因交通量能受限，在當地形成自然的總量管制，未來希望以國際高端旅客為導向，提供高品質服務。

馬祖國際藝術島「拍楸—你的海洋，我的陸」以跳島旅遊的形式，讓旅客欣賞作品之餘，也能體驗馬祖風土人情。「拍楸」（閩東語 pha-jiu）是馬祖世代傳承的重要捕魚工法，象徵與海共生的智慧與信仰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本藝術家柳幸典在南竿舊體育場的《哥吉拉計畫2025》。（圖／記者周湘芸攝）

根據觀光署統計，馬祖2019年至2024年平均每年都有20多萬人次旅客，僅2021年及去年下滑至13.8萬人次及18.8萬人次。陳玉秀表示，雖然馬祖交通、住宿量能受限，但也因此讓當地自然得到最好的保護。目前當地有240家民宿，僅能容納3806名旅客，在無法海納國旅的情況下，應該鎖定國際高端客。

「文化是觀光的靈魂，而觀光是文化的舞台」，陳玉秀表示，推廣觀光需要故事，而馬祖以戰情故事為特色，因此透過國際藝術島活動邀請藝術家重新詮釋，今年也與旅行社遊程綁一起，讓旅客透過藝術再發現當地特色。

她也說，讓馬祖國際化無法一蹴可幾，還有很多配套要做，今年國際藝術島與觀光產業結合，讓旅行社規劃行程，此外，今年藝術島活動共有49國、200多件作品參與徵件，未來也希望吸引更多藝術家來馬祖創作。

陳玉秀強調，高端及高品質不一定代表高價格，在吸引國際高端客的同時，也希望滿足國內重視CP值的旅客，其中最重要的不只是提升第一線面對客人的服務人員，而是改變相關產業老闆的思維，鼓勵他們做科技轉型及創新，並學著將數據資料轉換為情報，進一步作為決策。

▲日本藝術家米谷健、茱莉亞在南竿山隴排練場的《生命之網》。（圖／記者周湘芸攝）

連江縣政府交通旅遊局長陳如嵐表示，馬祖每年20多萬名旅客中，僅1千多人次為國際旅客，占整體1.8%，主要為新加坡、香港客，因文化差異大而受青睞，至於福州陸客則因文化同質性高，占比不高。

陳如嵐指出，過去馬祖遊客高峰曾達一年30萬人次，由於過度壅擠，旅客體驗滿意度不高，後來做資源乘載量管控，現在平均每年旅客量都在20萬人次左右，滿意度明顯提升。

針對國際旅客導向，他說，明年預計推出海上訂位系統，讓旅客透過手機能一次完成購票、驗票、取票，同時也將訓練一批在地計程車，服務觀光客、當地居民及長者社福，做資源調度統合，另還有數位地圖、智慧導覽等，讓旅客願意拉長停留天數。

▲馬祖國際藝術島9月5日至11月16日展開。（圖／記者周湘芸攝）

陳如嵐指出，馬祖每年4至6月為藍眼淚旺季；7、8月旅客微幅下降，明年就會鎖定親子營隊，如戰鬥營、獨木舟及藝術美學營等；9至10月則推季節性活動，如音樂季；11月主打馬拉松賽事；12至隔年2月則是修整時間，讓當地業者進行人力訓練、規劃調整。

馬祖國際藝術島此次邀集來自台灣、日本、韓國、美國、澳洲與西班牙等地藝術家參展，透過地景裝置、錄像、聲音藝術與社區共創呈現，包括台灣藝術家彭雅倫在梅石軍官茶室以《白馬非馬》轉化女神信仰與女性生命力；日本藝術家柳幸典在南竿舊體育場的《哥吉拉計畫2025》；日本藝術家米谷健、茱莉亞在南竿山隴排練場的《生命之網》等。

▲觀光署長陳玉秀（左2）表示，未來希望馬祖以國際高端旅客為導向，提供高品質服務。。（圖／記者周湘芸攝）