花蓮42歲男主動脈剝離腦死　9女兒最小6個月...1家10口待援助

▲花蓮市長魏嘉彥親赴蘇家慰問並送上救助金。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市一戶多名孩童的家庭近日遭逢巨變，父親蘇姓男子平日勤於工作、並領有低收入戶補助，獨自撐起一家溫飽；8月31日在上工時突感胸悶、隨即昏迷。送醫急救後醫師判定為主動脈剝離引發中風，最終宣告腦死，也讓原本由蘇男1人扛起的家瞬間崩塌。

花蓮市公所表示，過去即曾多次訪視蘇家，魏嘉賢議員過去擔任市長時也多次媒合公益社團前往捐助物資；此外，民權里長劉原良及國華里長林軒羽也不時前往探視，協助照顧他們的生活起居。

本月3日下午，市長魏嘉彥在社勞課同仁陪同下前往關懷，並向蘇男的陸籍妻子致贈慰問金。到場時，社工正與高中二年級的大女兒商討後續家務、學業與照顧安排；就讀國二的二女兒熟練地抱著最小的妹妹，沉默但堅強地站在旁邊。而家中年紀較小的孩子們尚無法理解「爸爸不會回家」這件事，在客廳一邊玩耍一邊吃著零食，與悲痛的母親形成強烈的對比。

魏嘉彥心疼地說，一家養育9個女兒，看著姊姊們展現出超齡的冷靜，令人相當不捨；她們不是不難過，而是被迫長大。「請放心，市公所會做你們的後盾，讓大家可以繼續安心求學，平安長大。」

▲養育9個女兒1家10口頓失頂樑柱。

魏嘉彥隨即指示社勞課啟動跨網絡協助，除延伸社會安全網資源外，也將積極轉介更多基金會、宗教及公益團體介入，協助蘇妻度過最艱難的階段，守住孩子們的生活與學習。

魏嘉彥表示，面對這樣的變故，任何一句加油都顯得單薄，真正能減輕痛楚的是「實質的陪伴與穩定的支持」。他呼籲地方社團、企業與善心人士一同伸出援手，讓母親不再為明天憂心，讓孩子們可以安心上學、平安長大。只要大家願意多看他們一眼、多拉他們一把，這個家就有機會被接住。

「在命運掀起的滔天巨浪面前，蘇家母女需要的不只是慰問，而是一艘能帶她們靠岸的船。花蓮是個溫暖的城市，讓我們一起把這份溫暖化作行動，陪這個家庭走過黑夜、迎向天光。」

