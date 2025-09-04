　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

花蓮42歲男主動脈剝離腦死　9女兒最小6個月...1家10口待援助

▲▼花蓮市長魏嘉彥親赴蘇家慰問並送上救助金。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲花蓮市長魏嘉彥親赴蘇家慰問並送上救助金。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市一戶多名孩童的家庭近日遭逢巨變，父親蘇姓男子平日勤於工作、並領有低收入戶補助，獨自撐起一家溫飽；8月31日在上工時突感胸悶、隨即昏迷。送醫急救後醫師判定為主動脈剝離引發中風，最終宣告腦死，也讓原本由蘇男1人扛起的家瞬間崩塌。

花蓮市公所表示，過去即曾多次訪視蘇家，魏嘉賢議員過去擔任市長時也多次媒合公益社團前往捐助物資；此外，民權里長劉原良及國華里長林軒羽也不時前往探視，協助照顧他們的生活起居。

▲▼花蓮市長魏嘉彥親赴蘇家慰問並送上救助金。（圖／花蓮市公所提供，下同）

本月3日下午，市長魏嘉彥在社勞課同仁陪同下前往關懷，並向蘇男的陸籍妻子致贈慰問金。到場時，社工正與高中二年級的大女兒商討後續家務、學業與照顧安排；就讀國二的二女兒熟練地抱著最小的妹妹，沉默但堅強地站在旁邊。而家中年紀較小的孩子們尚無法理解「爸爸不會回家」這件事，在客廳一邊玩耍一邊吃著零食，與悲痛的母親形成強烈的對比。

魏嘉彥心疼地說，一家養育9個女兒，看著姊姊們展現出超齡的冷靜，令人相當不捨；她們不是不難過，而是被迫長大。「請放心，市公所會做你們的後盾，讓大家可以繼續安心求學，平安長大。」

▲▼花蓮市長魏嘉彥親赴蘇家慰問並送上救助金。（圖／花蓮市公所提供，下同）

▲養育9個女兒1家10口頓失頂樑柱。

魏嘉彥隨即指示社勞課啟動跨網絡協助，除延伸社會安全網資源外，也將積極轉介更多基金會、宗教及公益團體介入，協助蘇妻度過最艱難的階段，守住孩子們的生活與學習。

魏嘉彥表示，面對這樣的變故，任何一句加油都顯得單薄，真正能減輕痛楚的是「實質的陪伴與穩定的支持」。他呼籲地方社團、企業與善心人士一同伸出援手，讓母親不再為明天憂心，讓孩子們可以安心上學、平安長大。只要大家願意多看他們一眼、多拉他們一把，這個家就有機會被接住。

「在命運掀起的滔天巨浪面前，蘇家母女需要的不只是慰問，而是一艘能帶她們靠岸的船。花蓮是個溫暖的城市，讓我們一起把這份溫暖化作行動，陪這個家庭走過黑夜、迎向天光。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
521 3 5708 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
開水龍頭「新青安貸得到」　學者憂：房市休息時間還不夠
蔡依林被抓包晚上10點還沒睡！　限動親回：餐廳服務生也提醒了
7-11美式拿鐵「買20送20」　咖啡優惠一次看
大咖AV女優來台私會36人！　破萬價格曝
「知道錢卡嗎？」　柯文哲曝獄中生活：關一年讓我看到最底層的人
應曉薇暴瘦20公斤　哽咽盼交保：每天抓蟑螂放生
血淚開箱文曝！淫魔「1人蹂躪20女」
快訊／高雄女腐屍死亡證書「寫4字」　遺體發還妹妹
快訊／柯文哲哭了！歎「台灣竟然還有這種冤獄」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

史上最短！1m紅線成陷阱　台中警解釋：路口10米內都不可停車

快訊／台中電動機車「停止狀況」突起火！疑電池問題釀災

壯碩通緝犯報假名露餡　「金蟬脫殼」裸半身狂逃！累癱投降了

快訊／高雄水塘驚見男浮屍！釣客嚇壞報警　打撈上岸死因待查

應曉薇收押1年暴瘦20公斤　庭上哽咽盼交保：每天抓蟑螂放生

快訊／中興橋驚傳1男墜河！手機、拖鞋留橋上　警消搜救中

快訊／高雄女腐屍解剖結果曝！死亡證書「寫4字」　遺體發還妹妹

為父籌救命錢遇詐騙？她寄出2張提款卡獲無罪　原因曝光

柯文哲哭了！歎彭振聲「為何家破人亡」　怒李文宗遭牽連是冤獄

扛1.4億大麻闖台被逮「秒說出上游」盼輕判　法官打臉重判8年

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

【神回彈？！】男踢球誤K萌娃　她「用頭接招」全場笑爛XD

【送餐行大禮】女店員打滑跪客人面前！食物竟沒灑出XD

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

史上最短！1m紅線成陷阱　台中警解釋：路口10米內都不可停車

快訊／台中電動機車「停止狀況」突起火！疑電池問題釀災

壯碩通緝犯報假名露餡　「金蟬脫殼」裸半身狂逃！累癱投降了

快訊／高雄水塘驚見男浮屍！釣客嚇壞報警　打撈上岸死因待查

應曉薇收押1年暴瘦20公斤　庭上哽咽盼交保：每天抓蟑螂放生

快訊／中興橋驚傳1男墜河！手機、拖鞋留橋上　警消搜救中

快訊／高雄女腐屍解剖結果曝！死亡證書「寫4字」　遺體發還妹妹

為父籌救命錢遇詐騙？她寄出2張提款卡獲無罪　原因曝光

柯文哲哭了！歎彭振聲「為何家破人亡」　怒李文宗遭牽連是冤獄

扛1.4億大麻闖台被逮「秒說出上游」盼輕判　法官打臉重判8年

史上最短！1m紅線成陷阱　台中警解釋：路口10米內都不可停車

抽脂使用「HES」藥物！受害人急性腎衰竭　陳昭姿：完全忽視風險

基隆港務分公司　連續8年辦理「樂善·希望永在」普渡祭品捐贈

八點檔女星抗癌6年被酸「怎還活著」！愣住…下秒高EQ回應：讓你失望了

女子超商偷比「國際求救手勢」！店員一看秒報警...家暴男被逮

李雅英閨蜜現身！韓籍啦啦隊女神金吉娜「想定居台灣」　未來球團規劃曝光

快訊／台股收盤上漲79.55點　台積電持平至1160

賴清德接見3支冠軍棒球隊　宣布發行東園國小紀念郵票

陳文茜對抗黑色素癌　我接受它　看可不可以把它殺死

軍公教也適用！115年起育嬰假以「日」請　照顧假以「時」請

新北五股車禍！19歲騎士遭左轉貨車撞飛　地流一灘血不治

社會熱門新聞

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

嘉義104歲嬤對折噴飛亡　肇事男靈堂下跪遭起訴

雲林男約拍照性侵29少女　逞慾攝影棚曝光

即／扇打羅智強耳光　邱議瑩起訴

柯文哲哭了！歎彭振聲家破人亡　怒李文宗是冤獄

約正妹跑山卻變床上！她玩寵物突被強抱起來　新北男慘了

快訊／台中聯結車擦撞機車　70歲女騎士當場慘死

即／手術致病患身亡　高雄網紅減重醫遭撤銷執照

快訊／柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網望夫　掩面痛哭：他犯了什麼罪

花蓮42歲男主動脈剝離腦死　9女兒最小6個月

中興大學實驗室爆炸！1女學生緊急送醫

恐怖瞬間曝！台中女遭聯結車輾斃

更多熱門

相關新聞

主動脈剝離夏季好發3因素一次看

主動脈剝離夏季好發3因素一次看

一名65歲女性因為背部疼痛被送往急診，她自述疼痛劇烈且痛感還會往上跑，和一般肌肉痠痛或拉傷造成的背痛不太一樣，經電腦斷層檢查確認主動脈血管壁的微血管破裂，造成一個血腫，是主動脈剝離的一個變異型，若發病後48小時內沒有處理，死亡率高達50%。醫師示警，夏天天氣炎熱會增加主動脈剝離風險有三大因素，民眾要多注意。

百歲翁主動脈剝離！北醫附醫創「最年長」手術救回

百歲翁主動脈剝離！北醫附醫創「最年長」手術救回

麵包店小老闆遭撞腦死器捐　肇事男賠500萬換緩刑

麵包店小老闆遭撞腦死器捐　肇事男賠500萬換緩刑

37歲男腳腫喘不停　竟是致命A型主動脈剝離

37歲男腳腫喘不停　竟是致命A型主動脈剝離

即／新手打拳賽大腦位移不治　主辦人一審無罪

即／新手打拳賽大腦位移不治　主辦人一審無罪

關鍵字：

主動脈剝離腦死10口頂樑柱伸援難關

讀者迴響

熱門新聞

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

中共公布受邀閱兵「台灣名單」13人

江祖平爆公開男方正面清晰照

江祖平公開當事男姓名！再揭電視台2女受害

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

母稱出國玩「赴瑞士安樂死」　女兒崩潰

馮紹峰、景甜突瘋傳「官宣領證」

江祖平再控當事男「性成癮」：每天現場等人愛愛

遭羅智強洗臉10分鐘！黃暐瀚沉默2天首發聲

北投3死家庭悲歌　疑欠千萬六合彩賭債

LIVE／新青安不受「不動產放款天條」約束　政院拍板回溯自9/1

全球關稅恐白談！川普坦承：美國可能得撤銷

遭5校封殺35天考回醫學系　學霸吐心聲

雲端發票中100萬不能領！得主沒歸戶

老公想「邊看A片邊做」！結果超慘

更多

最夯影音

更多

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

【身體密碼】4步驟就能讓女生往後躺！？

【幫妳斷捨離】橘貓掀翻衣櫥！媽無奈：很亂也不用這樣QQ

【柱柱姐赴中閱兵】洪秀柱現身天安門城樓 觀禮陸九三閱兵畫面曝

【女師好心勸回家】國中妹竟回「求我啊」還當場指著她嗆！

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面