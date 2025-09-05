42歲9寳爸撐一家突倒下腦死　搶救無效今拔管留下妻小10人

▲蘇男養育9個女兒1家10口頓失頂樑柱。

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市42歲從事房仲業的蘇姓男子與陸籍配偶育9名女兒，最小的才6個月大，領有低收入戶補助；由於家中人口衆多，蘇男認真工作工作撐起一家生活，未料日前突主動脈剝離腦死，更不幸於5日上午因急救無效拔管，10口之家也陷入困境。

蘇男住處的民權里長劉原良說，4年前拜訪里民，當時蘇姓一家9口擠在租屋處一張大床，當下先提供物資協助，並通報花蓮市公所社福公益整合平台，為蘇家申請低收入戶資格。蘇爸爸從不喊苦，努力工作，不主動開口尋求幫助，總說「孩子是上帝賜給他最好的禮物」，孩子也教得乖巧有禮貌。

▲▼花蓮市長魏嘉彥親赴蘇家慰問並送上救助金。

蘇爸爸原本在工廠工作，後來改做房仲，去年一家人搬到國華里一處2樓半的透天厝租屋處，2人仍保持聯繫，沒想到正為蘇家居住環境改善感到開心，竟突然遭此不幸。

日前市長魏嘉彥得知訊息後前往關懷並致贈慰問金，蘇男妻子仍陷悲痛中，由就讀高中二年級大女兒與社工討論家務、學業與照顧安排，就讀國中二女兒照顧最小妹妹。

魏嘉彥說，看著姊姊們超齡的冷靜感到不捨，允諾會做一家人後盾，讓孩子們能安心求學，指示社會及勞工課啟動跨網絡協助，延伸社會安全網資源，也積極轉介基金會、宗教及公益團體介入，協助蘇家度過艱難時刻。

據蘇爸爸同事表示，他是大家公認的好爸爸，也非常樂於助人，一天24小時，除了家庭和基本的休息時間外幾乎都在工作，也許自認責任太大，努力工作賺錢忽略自己身體，突然倒下令人相當遺憾。

花蓮市公所表示，已聯繫東森幼幼慈善基金會協助開設捐款專戶，盼各界一同伸援手協助度過艱困時期。

