　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

42歲9寳爸撐一家突倒下腦死　搶救無效今拔管留下妻小10人

▲蘇男養育9個女兒1家10口頓失頂樑柱。／花蓮市公所提供，下同）

蘇男養育9個女兒1家10口頓失頂樑柱。

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市42歲從事房仲業的蘇姓男子與陸籍配偶育9名女兒，最小的才6個月大，領有低收入戶補助；由於家中人口衆多，蘇男認真工作工作撐起一家生活，未料日前突主動脈剝離腦死，更不幸於5日上午因急救無效拔管，10口之家也陷入困境。

蘇男住處的民權里長劉原良說，4年前拜訪里民，當時蘇姓一家9口擠在租屋處一張大床，當下先提供物資協助，並通報花蓮市公所社福公益整合平台，為蘇家申請低收入戶資格。蘇爸爸從不喊苦，努力工作，不主動開口尋求幫助，總說「孩子是上帝賜給他最好的禮物」，孩子也教得乖巧有禮貌。

▲蘇男養育9個女兒1家10口頓失頂樑柱。／花蓮市公所提供，下同）

▲▼花蓮市長魏嘉彥親赴蘇家慰問並送上救助金。

蘇爸爸原本在工廠工作，後來改做房仲，去年一家人搬到國華里一處2樓半的透天厝租屋處，2人仍保持聯繫，沒想到正為蘇家居住環境改善感到開心，竟突然遭此不幸。

日前市長魏嘉彥得知訊息後前往關懷並致贈慰問金，蘇男妻子仍陷悲痛中，由就讀高中二年級大女兒與社工討論家務、學業與照顧安排，就讀國中二女兒照顧最小妹妹。

▲蘇男養育9個女兒1家10口頓失頂樑柱。／花蓮市公所提供，下同）

魏嘉彥說，看著姊姊們超齡的冷靜感到不捨，允諾會做一家人後盾，讓孩子們能安心求學，指示社會及勞工課啟動跨網絡協助，延伸社會安全網資源，也積極轉介基金會、宗教及公益團體介入，協助蘇家度過艱難時刻。

據蘇爸爸同事表示，他是大家公認的好爸爸，也非常樂於助人，一天24小時，除了家庭和基本的休息時間外幾乎都在工作，也許自認責任太大，努力工作賺錢忽略自己身體，突然倒下令人相當遺憾。

花蓮市公所表示，已聯繫東森幼幼慈善基金會協助開設捐款專戶，盼各界一同伸援手協助度過艱困時期。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
517 2 2897 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
12網紅削1700萬！　名單曝光
龔益霆自爆交往江祖平！上月分手　「網抓包說謊」PO證據打臉
「塔巴」颱風最快明生成！　連4天降雨西半部一片紅
遊樂設施出包！遊客卡60米高空　義大世界回應
獨／「台北最強宵夜」頂讓！　業者：店名不變、團隊全留任
快訊／PCB概念妖股發威　上沖下洗爆大量
趙少康鬆口：盧秀燕朱立倫郝龍斌都不選「我就選」
家人突開刀「前一周取消出國員旅」！　被討1萬賠償氣炸

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國8安定段5車連環撞「零件噴滿地」1送醫　後方回堵3公里

81歲阿北找朋友！無照騎車左轉不禮讓　28歲上班族閃不過撞死他

前2次都沒挨罰　回收婦「搬門口引擎變賣」下場慘了

12網紅愛情詐騙削1700萬！林沐希哭演：爸死媽跑了...詐4男近50萬

台南81歲阿北車禍！催油門落跑險撞人　腳踏車遭殃騎士受傷

天天抱怨情勒還施虐！害5月嬰頭骨碎裂+肢障癲癇　惡保母下場曝

想和妹子交朋友　他付款17次驚覺被騙！329萬元飛了

惡賊佛祖面前「撬破功德箱」偷光1萬香油錢　寺方不忍了索賠2萬

知名教練涉性騷還體罰！缺席逼蛙跳操場20圈　她控訴後慘被踢群

獨／網紅醫王銘嶼害2死！醫界怒批衛福部：醫懲覆審拖9個月沒動靜

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

【不講武德】貴賓遭喵皇怒賞貓拳...被揍傻眼看鏡頭QQ

血淚開箱文曝！無良人蛇逼賣淫先試車　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

【不捨舅舅念大學】4歲娃看他整理宿舍...抱媽偷哭QQ

【娃故意將牙刷拿顛倒！】爸來回試探卻反被聰明誤XD

快訊／國8安定段5車連環撞「零件噴滿地」1送醫　後方回堵3公里

81歲阿北找朋友！無照騎車左轉不禮讓　28歲上班族閃不過撞死他

前2次都沒挨罰　回收婦「搬門口引擎變賣」下場慘了

12網紅愛情詐騙削1700萬！林沐希哭演：爸死媽跑了...詐4男近50萬

台南81歲阿北車禍！催油門落跑險撞人　腳踏車遭殃騎士受傷

天天抱怨情勒還施虐！害5月嬰頭骨碎裂+肢障癲癇　惡保母下場曝

想和妹子交朋友　他付款17次驚覺被騙！329萬元飛了

惡賊佛祖面前「撬破功德箱」偷光1萬香油錢　寺方不忍了索賠2萬

知名教練涉性騷還體罰！缺席逼蛙跳操場20圈　她控訴後慘被踢群

獨／網紅醫王銘嶼害2死！醫界怒批衛福部：醫懲覆審拖9個月沒動靜

林維恩旅美首年火速升2A　初登板3.1局失2分展現壓制力

年領300萬股息達人1招估價　7檔私房股買點全公開

防外來綠色殺手　林業保育署嘉義分署號召社區齊力除蔓種樹

吃完彰化6家爌肉飯！癡情男「大佛魔咒」被分手...網跟著淚崩了

保時捷「無線充電」成真！首搭車型Cayenne E4電動休旅、明年開賣

衛生紙上榜！專家列Costco「科克蘭10大商品」實測翻車

21天女嬰染RSV狂咳嘔吐！傳染力強1次可傳3人　醫：無特效藥

高球名將俞俊安辦攝影展　盼名古屋亞運效力中華隊

輸入「ㄘㄜ」竟能搜到すき家！網友實測：輸去啊也可以

快訊／國8安定段5車連環撞「零件噴滿地」1送醫　後方回堵3公里

遇到徐巧芯願意合照？王世堅爆笑回應

社會熱門新聞

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

女士官喝醉　海軍少校「幫打蟑螂」進房性侵她！

獨／高雄分署公共藝術判定抄襲　法院：賠錢銷毀

媽拋家被女兒通報失蹤　警尋獲已變街頭「喪屍」

獨／害命人蛇是寵女魔人　妻懷胎落網頻問產檢

酒駕撞死空少　富商神隱遭拘提入獄

「4兒子全死了」百歲獨居阿嬤跌倒求救

不只詐款還倒廢棄物　中研院3480萬弊案曝

即／中和男電梯井墜落　趴電梯上無呼吸送醫

台積電渣男用「公務機」約砲　超美正宮曝光

更多熱門

相關新聞

花蓮42歲男主動脈剝離腦死　9女兒最小6個月

花蓮42歲男主動脈剝離腦死　9女兒最小6個月

花蓮市一戶多名孩童的家庭近日遭逢巨變，父親蘇姓男子平日勤於工作、並領有低收入戶補助，獨自撐起一家溫飽；8月31日在上工時突感胸悶、隨即昏迷。送醫急救後醫師判定為主動脈剝離引發中風，最終宣告腦死，也讓原本由蘇男1人扛起的家瞬間崩塌。

嘉義縣啟動天然災害救濟專戶

嘉義縣啟動天然災害救濟專戶

主動脈剝離夏季好發3因素一次看

主動脈剝離夏季好發3因素一次看

百歲翁主動脈剝離！北醫附醫創「最年長」手術救回

百歲翁主動脈剝離！北醫附醫創「最年長」手術救回

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

拔管3條件超嚴格　律師打臉蔡語芯閨蜜

關鍵字：

主動脈剝離腦死9寳爸撐過拔管捐款專戶

讀者迴響

熱門新聞

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕

江祖平：我一定要索賠性侵罪！

9寳爸撐一家突倒下腦死　今拔管留下妻小10人

台版廣末涼子爆22歲姐弟戀！　江祖平歷任男友曝光

江祖平怒回：不如我們一起去驗傷

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

德媒警告遊客來台要三思　觀光署：台灣交通比泰國好

江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光

傳產大嫂扮「神鬼會計」涉掏空2.7億　遭聲押禁見

快訊／孫安佐表姊涉「愛情詐騙」求刑5年

血淚試車開箱文曝　地獄淫魔「1人蹂躪20女」

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總

彰化男想3P　竟硬上國中前女友

江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒

日男山中醒來失憶！一旁放60萬現金成謎團

更多

最夯影音

更多

【怪手vs騎士】怪手司機不爽「三角錐被碰」　狂甩鑿頭硬攔騎士

【氣到破音XD】多慧爸爸調椅子沒注意害她摔跤 她氣到鴨子音：爸爸壞人！

【紅燈硬闖】男子酒後過馬路！慘遭男大生撞擊喪命

【北院外心碎】柯文哲今開庭！陳佩琪隔鐵網探夫　掩面痛哭嘆：他犯了什麼罪

【不著痕跡】急「消除」金正恩DNA？　北韓人員被捕捉峰會後「擦桌椅」

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面