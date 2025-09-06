咖啡沖煮金門盃盛大舉行！台金36選手齊聚PK　最小年僅19歲

▲金門盃咖啡沖煮競賽暨咖啡甜點派對。（圖／記者林名揚翻攝)

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

「2025金門盃咖啡沖煮競賽」於今日(9/6)及明日(9/7)二天在風獅爺商店街隆重登場。這次競賽將有來自台灣及金門的36位選手共襄盛舉，為金門咖啡產業及消費者帶來一場充滿驚喜的競技盛宴。

在這次咖啡沖煮競賽，邀請了2017年世界咖啡沖煮大賽(WBrC)冠軍王策及國際專業評審陳彥含二人擔任比賽雙主審，以及六位來自全台的專業評審，以公開、公正、專業的角度來評定選手們的沖煮技術。 賽程特色是初賽採用PK賽，選手至現場抽籤後才知道PK對手是誰，獲勝者可進入複賽，決賽部分則需要有數分鐘的現場展演，考驗選手的展示及沖煮能力。

此次參與的36位選手，金門地區選手將近有二分之一多，計有17名參與，台灣本島則有來自台北市、新北市、桃園市、台中市、高雄市及花蓮縣，年齡則從19歲到60歲都有，顯示不分老少都喜愛咖啡這個味道，同時也顯現金門在地業者及民眾對咖啡的熱衷，才能有這麼多人的參與。

另外，同場地也辦理今年度的「金門咖啡甜點派對」，匯集了台灣及金門的咖啡甜點業者計12家，包含金門在地的禮賀甜點工作室、沐樂Cafe餐酒Bar、金門酒字咖啡商行、睿家Chez Ray、咖啡微醺工作室、3donuts甜甜圈專賣、Ms.W製菓、膩珈琲、蘇菲の午后珈琲屋、利雷咖啡、來自台中的淺川咖啡以及來自台北的醇鮮嚴選Coffeetail，只要繳交399元報名費，即可獲得插畫家鄭開翔的聯名馬克杯及明信片、250元甜點券以及無限暢飲的手工沖煮咖啡。