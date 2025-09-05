美國對毒梟宣戰！　盧比歐放話：必要時「炸掉外國犯罪集團」





▲ 美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國國務卿盧比歐近日強硬表示，若有必要可能與其他國家合作，打擊外國犯罪集團，甚至「把他們炸掉」。

BBC報導，盧比歐出訪厄瓜多期間明確表態，「現在這些國家將協助我們找出這些犯罪分子，把他們炸掉，如果有必要的話」，同時宣布將厄瓜多兩大犯罪組織Los Lobos及Los Choneros列為外國恐怖組織。

為支援厄瓜多打擊毒品走私，盧比歐宣布，華府將提供價值1950萬美元援助，包括1350萬美元安全援助及600萬美元無人機技術。

當媒體追問是否會對來自墨西哥、厄瓜多等盟國走私犯執行「單方面處決」時，盧比歐強調，政府合作將有助鎖定目標。他引述總統川普說法表示，「總統說他想對這些組織宣戰，因為他們已經對我們發動戰爭30年，卻沒有人反擊。但對於願意合作的友好政府，我們不需要這麼做，因為友好的政府會主動幫助我們。」

厄瓜多總統諾波亞（Daniel Noboa）將國內毒品暴力問題形容為一場「戰爭」，今年稍早接受BBC專訪曾表示，若美國將Los Lobos及Los Choneros認定為恐怖組織，他會感到「非常高興」，因為「這正是它們的真面目」。他期盼美歐軍隊加入打擊行動，目前也正推動修憲，允許外國軍隊重新在厄瓜多設置軍事基地。

此前，美軍2日才在加勒比海打擊一艘據信非法運毒的船隻，白宮聲稱此次行動擊斃11名毒販。川普稱行動目標為委內瑞拉惡名昭彰的黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員，但法律專家指出，這起攻擊可能已違反國際人權法及海事法規範。

事態進一步升級，美國國防部4日指控2架委內瑞拉軍機接近美國軍艦，以「高度挑釁性舉動」企圖干擾美方反毒反恐任務，委內瑞拉目前對此則尚未回應。